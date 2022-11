Nicola Porcella se aleja de la polémica y ahora confirmó que formará parte del elenco que protagonizará la serie “Travesuras de la niña mala”, producción basada en la exitoso obra del premio Nobel de Literatura (2010) Mario Vargas Llosa.

En una reciente entrevista con América Espectáculos, el exintegrante de “Esto es guerra” contó detalles de su participación en la serie internacional, donde compartirá roles con la peruana Nidia Bermejo.

“Voy a salir en ‘Travesuras de la niña mala’, que lo grabé con Nidia Bermejo. Estaba también Javier conmigo, no me tocó escenas con él, pero es un reto bonito. Es un proyecto para ViX+, la plataforma digital de Televisa”, contó el exchico reality.

Nicola Porcella actuará una vez más

Por otro lado, Nicola Porcella también se refirió a su regreso a Perú luego que hace algunos meses confesara que se iría a radicar a México. Según confesó, rechazó un proyecto muy importante en México para quedarse en Lima y compartir momentos con su familia.

“Mis planes estaba quedarme en México, pero hay algo que lo vuelvo a explicar, mi hijo tiene 11 años y hace 3 años que no vivo acá, entonces ya los niños se alejan un poquito y para mí era importante compartir con él. De repente era sacrificar algunas cosas, pero por los hijos hay que hacer sacrificios”, reveló Porcella.

“Me va bien en México. Si supieran el proyecto al que le he dicho que no, dirían: ‘Nicola está loco’. Le acabo de decir que no a un proyecto y por la cantidad de dinero que he dicho no dirían que estoy loco, pero creo que hay cosas más importantes para mí”, agregó.

