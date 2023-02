Nicole Akari declaró para el programa ‘Amor y Fuego’ y contó que Francesco Méndez, ‘saliente’ de Andrea San Martín, le coqueteaba por redes sociales años atrás.

En conversación con un reportero del programa de espectáculos, la modista transexual reveló que decidió bloquear al integrante de producción de ‘Esto es guerra’ porque en este entonces, ella estaba saliendo con otra persona.

“Yo tenía novio, yo siempre estoy con novio... era un chico que coqueteaba, propio de la edad, pero a mí me coquetean mil personas y yo los bloqueo” , explicó Nicole.

Nicole Akari confiesa que se besó con Jair Mendoza, ex de Yahaira Plasencia

Nicole Akari estuvo este viernes en ‘Amor y Fuego’ para comentar los looks de los famosos en los Premios Lo Nuestro. Sin embargo, una pregunta de Rodrigo González ‘Peluchín’ puso en aprietos a la fashion stylist.

“Un taxista que se llama Luis me está escribiendo y me pregunta si tú en algún momento has tenido algo con el ex de la Yahaira, el Jair Mendoza. El taxista me dice que tiene pruebas que tú y él estaban en algo, algo habrá visto, él dice que los ha recogido de una discoteca una vez, para ser específicos, del ‘DownTown’”, dijo el popular ‘Peluchín’ dejando en shock a su invitada.

Nicole Akari aclaró que sí estuvo en un taxi con el ex de Yahaira Plasencia, aunque en el vehículo también estuvo su asistente. Asimismo, la experta en moda reconoció hace algún tiempo sí fueron juntos a la discoteca ‘DownTown’.

“Eso fue hace mucho tiempo, no me lo he chapado, no fue así, él me chapó a mí, no fue ahora, fue hace mucho tiempo. Sí es cierto, salíamos del ‘DownTown’ , fue como hace siete años ” , reveló.

