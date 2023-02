LO RATIFICA. Nicole Akari estuvo presente en ‘Amor y Fuego’ para volver a confirmar que se besó con el cantante Jair Mendoza, saliente de Yahaira Plasencia. La fashionista incluso confesó que el artista la llamó muy molesto porque las declaraciones están afectando a su menor hijo de 11 años.

“ Subí al carro, bajé la luna, quería que me dé el aire y cuando volteo, lo tenía encima, me besó . Lo único que quería era irme a mi casa y me acompañó. Me estaba ahogando, le tiré una cachetada. Estuvimos bailando... Lo tengo bloqueado”, dijo.

En esa línea, Nicole Akari precisó que entiende la incomodidad del cantante, pese a que el beso pasó hace mucho tiempo atrás. Aseguró que lo respeta porque a veces son muy crueles con los niños.

“Eso pasó hace muchos años, lo tomo como una anécdota de chibolada. Tenemos una amistad muy bonita, nos llevamos bien, he trabajado con él videoclips. Yo ya le eché tierra. Llamó molesto y yo colgué. Luego conversamos y entendí el malestar de él, lo entiendo, tiene un hijo de 11 años, a veces la gente es cruel . Lo entendí, pero también le dije que no había hecho nada, eso pasó hace tiempo”, agregó.

TROME | Nicole Akari revela que Jair Mendoza la llamó

¿QUÉ REVELACIÓN HIZO NICOLE AKARI?

Nicole Akari estuvo en Amor y Fuego para comentar los looks de los famosos en los Premios Lo Nuestro. Sin embargo, una pregunta de Rodrigo González puso en aprietos a la fashion stylist.

“ Un taxista que se llama Luis me está escribiendo y me pregunta si tú en algún momento has tenido algo con el ex de la Yahaira, el Jair Mendoza . El taxista me dice que tiene pruebas que tú y él estaban en algo, algo habrá visto, él dice que los ha recogido de una discoteca una vez, para ser específicos, del DownTown”, dijo el popular Peluchín dejando helada a su invitada.

Nicole Akari aclaró que sí estuvo en un taxi con el ex de Yahaira Plasencia este lunes, aunque en el vehículo también estuvo su asistente. Asimismo, la experta en moda reconoció hace hace algún tiempo sí fueron juntos al ValeTodo.

“Eso fue hace mucho tiempo, no me lo he chapado, no fue así, él me chapó a mí, no fue ahora, fue hace mucho tiempo. Sí es cierto, salíamos del ValeTodo, fue como hace siete años”, acotó.