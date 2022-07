El cantante Noel Schajris se siente contento de haber sido convocado para ser coach del programa ‘La Voz Perú’, además, dijo que es un placer compartir programa con Eva Ayllón, Christian Yaipén y Daniela Darcourt, quienes también son entrenadores en mencionado espacio.

“Soy feliz de poder experimentar ser coach y por primera vez en mi vida. Me había tocado ser jurado de otros programas, pero nunca en ‘La Voz Perú’, así que siento mucha emoción. Además, no he podido tener mejores compañeros, tal como Eva (Ayllón), Daniela (Darcourt) y Christian Yaipén. Son increíbles y estoy súper cobijado. Estoy armando un equipo increíble, maravilloso, estoy agradecido con todos los cantantes que me hacen parte de su camino y que me permiten vibrar con ellos. Hay mucho talento en Perú”, sostuvo Schajris.

¿Tienes pensado quedarte en Perú por buen tiempo?

Estoy viniendo mucho a Lima por el programa, que está muy interesante y vibrante. En agosto quiero hacer más fechas (de concierto acústico) en Cusco, Trujillo y otro más en Lima si el público me lo permite. Voy a radicar en Lima por cortos periodos de tiempo porque desde hace cinco años vivo en Los Ángeles con mi familia.

El 21 de julio brindarás un show acústico en el Teatro Canout... ¿Cómo te sientes de reencontrarte con tu público peruano?

Es una emoción muy grande, estoy muy feliz de reencontrarme de una manera más acústica e íntima. Amo Perú, hay historia con este país, hemos vivido muchos momentos preciosos y escribiremos un momento más este 21 de julio en el Teatro Canout. Presentaré un show muy interesante, lo estuve presentando en España, en otras partes del mundo y ahora toca en Lima.

Ahora se ven muchos exponentes de la música urbana y reggaetón... ¿Consideras que el género de la balada romántica ha pasado de moda?

Para mí, la música es sagrada, es la vibración del universo, no pienso en las modas, pero creo que el amor nunca va a pasar de moda. Siempre vamos a querer amar y ser amados. Sobre la vigencia... si el público lo permite seguiremos vigente varios años más. Junto a ‘Sin Bandera’ hemos sacado un disco que se llama ‘Frecuencia’ y seguiremos vibrando en esa frecuencia de amor porque es lo que nos gusta y hace feliz.





