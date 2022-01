La conductora Olenka Zimmerman anunció que mañana regresa con su programa ‘Crónicas de impacto’ por Willax Televisión y con nuevo horario de las 10 de la noche, además, resaltó que no tiene miedo competir directamente con el espacio conducido por Mónica Cabrejos, ‘Al sexto día’.

Olenka, regresas recargada y con un equipo renovado... ¿Cuáles son las expectativas?

Las mejores porque se han unido al grupo una persona como Martín Arredondo, quien la tiene clarísima para hacer un programa de entretenimiento. Habrá más interacciones en el set, me acompañarán músicos y voy a tener entrevistados, que son cosas que no había antes. En el espectáculo hay que reinventarse, estaré sola en la conducción, pero bajo la dirección de Martín.

Entonces, el programa estará más dinámico...

Va a demandar más de mí como presentadora, entrevistadora e improvisando también. Lo bacán es que sea lo más natural posible.

‘Crónicas de impacto’ tiene nuevo horario, irá a las 10 de la noche y competirás directamente con ‘Al sexto día, que es el programa donde estuviste anteriormente...

Claro. Ahora la competencia es directa porque antes terminábamos (el programa) y ellos recién empezaban. Las 10 de la noche es un horario donde me siento cómoda, estoy acostumbrada, además, puedo tocar temas más picantes y atrevidos porque es un horario más para adulto. Me preguntaron si no iba a tener miedo a la competencia, pero les dije que, al contrario, porque es un horario que la gente siempre me ha identificado. Nunca le tengo miedo a la competencia, no existe la palabra competencia, es una palabra errada, no existe competencia para mí, sino existe dar y proponer lo mejor que se pueda al televidente. La competencia no es matarse unos a otros, sino darle lo mejor al televidente y al público.

Entonces, ¿No tienes temor de competir con el programa de Mónica Cabrejos?

No. Hace rato venía diciendo que las 9 de la noche era un horario muy zanahoria. Nunca le he tenido miedo a la competencia porque cada uno tiene su público y su manera de contar sus historias.

¿Has tenido oportunidad de ver ‘Al sexto día’?

No lo veo ni lo sigo en redes. Tengo ex colegas que estimo y trabajan ahí, pero no lo he visto porque no es ni la conductora ni los reporteros sino quién está arriba. No depende de ellos el éxito o fracaso de un programa, sino de quien está arriba y no da la cara. Eso se llama producción periodística y la producción periodística de ‘Al sexto día’ es un desastre, pero no tiene culpa ni la conductora ni reporteras porque ‘Al sexto día’ está llevado por la ‘mata programas’, por algo le dicen así. Puedes mantenerlo (vigente el programa), pero hay cosas que no puedes romper y tienes que invertir. Para mí, (la conductora y reporteros) son más víctimas que otras cosas.





