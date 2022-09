Después que Magaly Medina la calificara de ‘vulgar’ y se preguntó ‘qué fumaba’ Olenka Zimmermann, la conductora de Willax Televisión, señaló que la ‘Urraca’ la envidia y que es una persona llena de odio y que tendría ciertos vicios.

Olenka, llevas una semana en el Onlyfans. ¿Cómo te está yendo?

Regio. Tengo un poco más de mil suscriptores y solo en una semana. Estoy en el top 1.1 de todos los creadores a nivel mundial, es una locura. Están llegando fans de otros países y lo más chévere es que llegué sin hacer porno ni enseñar genitales ni salir acostándome con nadie, porque no es mi estilo. Soy un personaje público e imagen de un canal de televisión.

¿Cuál es el promedio de lo que estás ganando con el Onlyfans?

Me va muy bien, pero cifra no te voy a dar porque es peligroso, sin embargo, es más rentable que...

¿Qué la televisión?

Sí. Cuatro veces más. Es más rentable hasta si me hubieran llamado de una revista para hombres o si me hubieran llamado del mismo ‘Playboy’. No hay nada mejor que ser tu propia jefa.

Los suscriptores aumentaron a raíz de los ataques de Magaly...

Más que Magaly, me rebotaron por una nota que me hizo ‘Peluchín’, pero el reportaje que hizo Magaly, a pesar de las tonterías que habla, el editor me sacó linda.

¿Por qué crees que Magaly te ataca?

Yo no tengo ninguna cirugía, me aumenté el busto, pero el año pasado me lo saqué. Ahora hago ‘Onlyfans’ con mi pecho regular de los años 90, no soy como esas que se ponen poto postizo, voy al gimnasio, me cuido y tengo un buen ADN. A Magaly solo le motiva la envidia, el rencor, es una persona llena de odio... Así como es su cara, es su alma.

Magaly dijo que te picaste, que eres vulgar y cuestionó lo que fumas...

Uhmmm. Tabaco. En cambio, todo el mundo sabe que se encerraba en ‘La Noche de Barranco’, tengo amigos que se la han ‘pegado’ con ella, pero no tengo pruebas . No estoy afirmando que Medina sea cocainómana, solo repito lo que muchos de su entorno dicen de ella.

Al preguntar ‘¿qué te fumas?’ se puede pensar muchas cosas...

Mira... Un reportero mío tiene un libro, estuvo a punto de publicarlo y ella (Medina) lo denunció penalmente. El libro se llamaba ‘Travesuras nasales’. Jamás en mi vida (he tenido problemas con las drogas), por algo tengo este físico y esta cara se mantiene sin cirugías, cuido mi piel. Vivo de mi cuerpo.

¿Magaly te teme?

Por supuesto. Qué me va a decir, yo no le debo nada a nadie, todo lo que dice ella es mentira, miente y miente. Por eso no me enfrenta, porque pierde piso.

