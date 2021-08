Olinda Castañeda cumplió un año de aniversario con su esposo, el empresario Christian Marcial, con quien no descartó la posibilidad de encargar un bebé, además, resaltó que confía mucho en su pareja y que no le da motivos para celarlo.

Olinda, estuviste de aniversario con tu esposo... ¿Cómo lo pasaron?

Fue el primer año de aniversario de mi pedida de mano, que fue el 29 de agosto, el 26 de noviembre cumplimos un año de casados, pero de pareja ya llevamos un año y dos meses.

Muchas personas cuestionaron la rapidez con que te casaste el año pasado, sin embargo, actualmente les va de maravilla....

El amor que pone Dios en nuestros corazones es lo que hace que nuestro matrimonio se mantenga sólido. Siempre hay sus problemas como en toda relación, pero logramos salir siempre triunfantes de la mano de Dios. Estamos súper felices y dedicados a nuestros hijos en casa.

Por cierto, en pandemia se han visto muchos divorcios de relaciones largas, tal fue el caso de la conductora Andrea Llosa con el padre de sus hijos... ¿Cuál consideras que es la fórmula para mantener un matrimonio sólido?

Es complicado pues por el tema de la pandemia muchas personas trabajan en casa, ya no tienen su espacio y ahí empiezan los problemas. El secreto de nosotros es siempre estar de la mano de Dios, jamás soltarnos de su mano y orar. Las peleas terminan con la oración, estamos acostumbrados a estar juntos y no permitir que el enemigo entre.

¿Te consideras una esposa celosa?

Confío bastante en mi esposo, sé que si él hace algo no se la ve conmigo sino con Dios. No me da motivos para desconfiar y cuidamos bastante nuestro círculo, al igual que nuestros corazones. No dejamos ventanas ni puertas abiertas para que el enemigo puedo entrar.

¿Hay planes de llamar a la cigüeña?

Nos encantaría, pero se lo dejamos en manos de Dios.

¿Están en búsqueda?

Nuestros hijos no quieren, nos dicen que ya somos muchos (integrantes de la familia), me aconsejan que voy a comenzar de nuevo y que lo piense. Si llega (el bebé), en buena hora y será bien recibido.





