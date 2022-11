Olinda Castañeda manifestó que había perdido todas las esperanzas de volver a convertirse en madre, sin embargo, asegura que los ‘tiempos de Dios son perfectos’ y sorprendió al anunciar que tiene tres meses de gestación, fruto de su matrimonio con su esposo, el empresario Christian Marcial.

“ Estamos súper contentos y agradecidos con Dios. No nos esperábamos esta bendición, pero los tiempos de Dios son perfectos y él sabe en qué momento darnos la bendición”, expresó Castañeda.

Comentaste que el año pasado tuviste una pérdida, ¿Estuviste buscando volver a quedar embarazada?

No. Era algo que ya había descartado (volver a quedar embarazada), sobre todo por los médicos porque me habían detectado principios de endometriosis, me estaban viendo, pasando por exámenes, me tenían que operar y varias cositas más que impedían que pueda quedar embarazada, así que decidimos no buscar y no estar afanosos con el tema de tener un bebé. Ya nos habíamos resignado y no queríamos buscar más, pero Dios se encargó mandarnos esta bendición después de varios meses y sin necesidad de buscar.

¿Cómo tomaste la noticia?

Todos estamos felices, nuestros hijos están emocionados y felices de tener a nuestra ‘bolita’. Mi hija está haciendo sus pedidos para su hermanita porque dice que será mujercita, mis hijos me están protegiendo y engriendo al máximo. Además, mi esposo también está súper contento y me cuida demasiado.

¿Te ha chocado el embarazo?

No. Estoy tranquila. Al comienzo, sentí un poco de náuseas y me sentía bien cansada, pero empecé a tomar vitaminas prenatales y feliz. Sigo entrenando en el gimnasio, mi médico me ha dicho que todo está bien y mi bebé está perfecto.

¿Cuánto tiempo tienes?

13 semanas. Siento que será mujercita, mi esposo igual, nos quisieron decir el sexo en la última ecografía, pero dijimos que aún no. En la próxima ecografía le voy a pedir que lo anote en un papelito para dárselo a la persona indicada que hará la revelación del sexo.

¿Se ‘cierra la fábrica’ cuando nazca tu bebé?

Sí. Me voy a operar cuando me hagan la cesárea, me voy a ligar las trompas y ahí se cierra la fábrica. Estoy demasiado feliz, contenta y agradecida con Dios por todas las bendiciones que me está dando. Hemos pasado por un desierto complicado, pero siempre depositando toda nuestra fe en Dios, ya las puertas del cielo se están abriendo y estamos demasiados contentos con todas las bendiciones que nos están llegando.