OTRA VIDA. Olinda Castañeda dice haber dejado atrás los escándalos, luego que hace tan solo unas semanas mostrara unos mensajes que le envió su ex Jackson Mora, quien ahora mantiene una relación con Tilsa Lozano.

Según contó la modelo a ‘Amor y Fuego’, programa de Rodrigo González, tras conocer a su nuevo galán, Christian Marcial, se entregó al cristianismo. El empresario, al ser consultado por Gigi Mitre sobre el anterior trabajo de anfitriona y animadora de eventos hot de su pareja, este los calificó como errores.

“Nosotros en el mundo cometemos muchos errores, faltas. Yo también he estado en el mundo y he cometido miles de errores, pero cuando entra Dios, Jesús en tu vida, se te cae una venda de los ojos", explicó, desatando la polémica en el set.

Al respecto, Olinda Castañeda aseguró que nada de lo que ha hecho a lo largo de su vida lo ha considerado un error, si no más bien un aprendizaje. “Yo jamás me voy a avergonzar de mi trabajo porque con ese trabajo mis hijos han salido adelante, yo he crecido y tengo todo lo que tengo. Creo que hay etapas y uno va evolucionando, va creciendo”, aclaró.

Asimismo, dijo que por el hecho de ser cristiana no se va impedir salir en pequeños y escotados vestidos ni tampoco salir a modelar, cuando la pandemia lo permita. “Si dios quiere que siga modelando, seguiré modelando”, indicó mientras su novio daba su aprobación.

Novio de Olinda Castañeda dice que su pasado fue un error y ella dice que no se averguenza | Willax