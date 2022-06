La segunda temporada de “Only Murders in the Building” presentó un nuevo y revelador tráiler a pocos días de su estreno en la plataforma Star+. La serie original protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez llegará a Latinoamérica el martes 28 de junio.

En esta temporada, luego de la impactante muerte de Bunny Folger, la presidenta de la junta del Arconia, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez), trabajan enérgicamente para descubrir quien es el asesino.

Sin embargo, la suerte parece estar echada para los protagonistas. Y es que se producen tres complicaciones: el trío queda públicamente implicado en el homicidio de Bunny, se convierten en el tema central del podcast de la competencia y tienen que lidiar con un grupo de vecinos de Nueva York que piensan que ellos son los asesinos.

“Only Murders in the Building” es de los co-creadores y escritores Steve Martin y John Hoffman (“Grace & Frankie”, “Looking”). Martin y Hoffman son productores ejecutivos junto a Martin Short, Selena Gomez, el creador de “This Is Us” Dan Fogelman y Jess Rosenthal.

Cabe señalar que la serie “Only Murders in the Building” mantendrá a su elenco estelar esta nueva temporada, aunque también se han confirmado nuevos talentos como Cara Delevigne, Andrea Martin y Zoe Colleti.

