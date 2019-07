"Orange is the New Black": El adiós definitivo de las reclusas de Lichtfield | FOTOS

Luego de 6 años y 7 temporadas, una de las series pioneras de los originales deNetflix se despide definitivamente este viernes con 13 episodios que intentarán concluir las más de 90 historias que construyó durante todos estos años.

"Orange is the New Black" , creación de Jenji Kohan, nos lleva hacia la vida de Piper Chapman, quien es condenada a pasar un año en prisión por sus vínculos en su juventud con personas cercanas al narcotráfico. Es así que este personaje será utilizado como herramienta narrativa para insertarnos dentro de la penitenciaría de mujeres de Litchfield, donde conoceremos a través de flashback las historias más resaltantes de las reclusas.



Lo que a simple vista podría parecer una propuesta arriesgada, con el paso del tiempo la serie se convirtió en una ventana de protesta, denuncia y de libre expresión sobre los abusos cometidos dentro de estos centros penitenciarios, recreando hechos de la vida real como asesinatos, injusticias, motines, abuso de poder, violaciones, etc.

Además de sensibilizar y humanizar a aquellas personas que a pesar de cometer errores tenían una historia que contar y por sobre todo una segunda oportunidad.La inclusión fue otro de los puntos clave de la serie, pues cada uno de sus personajes posee características reales del contexto estadounidense y de la anhelada búsqueda del ‘sueño americano’.

La última temporada se centrará en tratar un tema aún abierto en Estados Unidos: la inmigración ilegal. En la temporada 6 se develó que con el fin de reducir gastos se crearía un espacio de "detención temporal" donde se detendría tanto a personas que ilegalmente entraron al país, como también a cualquier reclusa cuyo origen no sea americano, sin embargo, esta "económica propuesta" resultó ser un espacio de hacinamiento, sin conexión a internet o teléfono, tampoco traductores especiales para cada caso, ni acceso a abogados… Toda una bomba de tiempo de abuso, injusticias y pérdida de la dignidad humana.

Los trece episodios de la temporada final de "Orange is the New Black", estarán disponibles este viernes 26 de julio.