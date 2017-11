Situación complicada. La Paisana Jacinta: En búsqueda de Wasaberto, película dirigida por Adolfo Aguilar, será estrenada el 23 de noviembre en distintas salas de cine a nivel nacional. Sin embargo, este proyecto tiene detractores que no apoyan al polémico personaje de Jorge Benavides.

Es así que el activista Wilfredo Ardito, a través de la página La Mula, envió una carta pública a la cadena de cine que la emitirá para pedir que retiren la película de todos sus establecimientos. "Los abajo firmantes expresamos nuestro hondo rechazo a la presentación de la película sobre La Paisana Jacinta en los cines de la cadena CINEPLANET ubicados en el Perú", se lee en el comunicado.

El activista recuerda que el Ministerio de Cultura ya se ha pronunciado sobre el polémico personaje de Jorge Benavides. Incluso, informa que ya existen tres procesos contra el creador e intérprete de La Paisana Jacinta.

"El Ministerio de Cultura ha emitido varios pronunciamientos al respecto así como el Comité de las Naciones Unidas contra la Discriminación Racial. Actualmente, existen tres procesos penales y constitucionales abiertos en Lima, Cusco y Puno contra Jorge Benavides. La Paisana Jacinta ha generado protestas en diversos lugares del país", se lee en la carta pública que ya está viralizándose.

Hace unos días en entrevista para El Comercio, Adolfo Aguilar, director de la película, defendió a La Paisana Jacinta de las críticas. Para el realizador, este personaje representa una caricatura de la realidad y no hay por qué tomarlo como una burla.

"No entienden que es un personaje o la caricatura de una realidad que, como tal, no existe. Si las reticencias fueran a todo nivel, no existirían Cantinflas o El Chavo del 8 en México, y no existiría Mr. Bean en Londres, y tantos personajes en otros países", declaró Adolfo Aguilar.

Ante esta respuesta, Wilfredo Ardito refuta en su carta: "Si el humor racista siempre es cuestionable, es mucho peor cuando se trata de burlarse de personas vulnerables, como las mujeres andinas, permanentes víctimas del racismo y la violencia"

La Paisana Jacinta busca a 'Wasaberto'

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.