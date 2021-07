Pamela Franco se desvivió en elogios para su pareja Christian Domínguez, quien hace unos días señaló que la cantante está recuperando su figura rápidamente tras dar a luz a su pequeña Cataleya y que vive orgulloso de llevarla del brazo como su novia.

Pamela, Christian comentó que se estás poniendo ‘requechechema’ y que vive orgulloso de llevarte del brazo... ¿Te emociona que hable así?

Pucha, si Christian dice eso de mí... imagínate lo que diría yo de él. Estoy muy orgullosa de él, enamorada cada día más y lo admiro un montón porque es un hombre que me demuestra que para nuestra familia es un héroe. Se sacrifica un montón, es un profesional y comprometido con todo lo que hace al 100%. Nosotros lo amamos por eso y por todo lo que hace.

Por cierto, ¿es verdad que estás entrenando a full porque dentro de poco regresas a los escenarios?

Todo es un proceso. Me subí 24 KG (por el embarazo), he bajado un montón, pero como quiero y en mi peso ideal todavía no estoy. Me falta llegar a mis medidas, estoy en ese proceso, recuperándome como mujer, con mi estado físico y preparándome con el tema vocal. Además, compartiendo con mi hija, que es la etapa más importante de mi vida, siempre lo he querido y esperé tanto (ser mamá), así que estoy viviéndolo a mil.

¿Alistas tu regreso a los escenarios?

De por sí voy a volver, pero quiero hacerlo bien, sobre todo deseo dejar a mi hija grandecita y fuerte para que no haya ningún problema. Mientras tanto me voy preparando en todo.

¿Tu regreso será a una agrupación o te lanzarás como solista?

Eso será una sorpresa, pero de que regreso, regreso. Tengo muchas ganas de volver a la música, gracias a Dios ya se dio la luz de que todos los músicos estábamos esperando, ya regresaron los conciertos y eso es algo muy importante, así que pasen unos meses más y habrá una luz grande para mí. Ya verán la sorpresa que tengo, el público se merece lo mejor así que mi regreso tiene que ser de una forma distinta.





