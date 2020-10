Por: Deyanira Bautista

La cantante Yolanda Medina aseguró que sería la ‘tía más alegre’ si Pamela Franco anuncia que está en la ‘dulce espera’ al lado de su pareja, el cantante Christian Domínguez.

“Si la noticia es cierta me daría mucho gusto que esté logrando una familia, siempre quiso tener sus hijos a esta edad y voy a ser la tía más alegre de la cumbia. Pamela es una chica muy linda, dedicada, para mí una de las mejores de ‘Alma Bella’ y espero que sea verdad lo de su embarazo”, sostuvo la líder del grupo femenino.

Se dice que ya tendría cuatro meses de gestación y pronto lo anunciará en televisión…

No sé nada, por la pandemia uno no puede reunirse y no la he visto, pero le escribiré diciéndole que se le ve muy feliz en sus redes sociales. Además, estoy segura de que será una gran madre, pues es una mujer detallosa y amorosa.

Por cierto, hoy (ayer) estás de cumpleaños, ¿cómo la estás pasando?

Muy bien, feliz, rodeada de mucho amor y salud.

¿Cuántos años cumples?

Cuarenta y seis, y gracias a Dios bien vividos, ricos y gozados.

¿Sientes que has realizado todos tus sueños?

Sí, he hecho todo lo que he querido. Tengo mi grupo, he viajado al extranjero con mi música, faltan pocos días para inaugurar mi boutique. Mi hija está realizada con sus estudios, ahorita está con su maestría, estoy bien con mi pareja, tengo mi albergue de perros, más felicidad no puedo pedir.