Después de casi dos años de ausentarse de los escenarios a raíz que salió embarazada y dio a luz a su pequeña Cataleya, la cantante Pamela Franco no pudo ocultar su entusiasmo y alegría tras anunciar que dentro de poco retomará su carrera musical y dará que hablar en la nueva agrupación que integrará, la cual ya no será ‘Alma bella’.

Asimismo, Trome tuvo conocimiento que Pamela Franco sería la nueva líder de la agrupación ‘Puro sentimiento’, que tiene como socio a su pareja y padre de su hija, el cantante Christian Domínguez, sin embargo, la cantante no quiso ahondar en detalles porque dentro de poco sería el relanzamiento del grupo.

Pamela, anunciaste que pronto vas a regresar a la música... ¿Es cierto?

Sí. La verdad es que estoy muy contenta porque la música me apasiona muchísimo y estoy feliz de poder regresar después de tanto tiempo, además, con una mentalidad totalmente diferente. Será a una agrupación que dará que hablar, así que nos estamos preparando y cuidando cada detalle porque queremos dar lo mejor. Todas las chicas del grupo están súper lindas y son talentosas.

¿Qué nos puedes adelantar sobre tu nueva agrupación?

Lo único que te puedo decir es que es una agrupación que ya existe, pertenece a una empresa que ya está en el mercado musical y haremos un relanzamiento. Todo será diferente y cuidaremos cada detalle. Es lo que puedo adelantar.

¿Es verdad que serás la nueva líder de ‘Puro sentimiento’?

Ay... me quieren ver cantando pronto. Sé que al grupo que ingrese no solo aportaré sino también aprenderé mucho.

LUCE CUERPO DE INFARTO.

Cabe mencionar que Pamela Franco reapareció el pasado viernes en el programa ‘En boca de todos’, donde lucía un cuerpo de infarto producto de su arduo entrenamiento, constante disciplina y de comida saludable. “Llegué a subir 24 kg por el embarazo, pero ya he bajado un montón. Todavía no estoy en mi peso ideal, me falta pero sigo en el proceso. Entreno y como sano”, comentó la cantante, quien también señaló que su relación con Domínguez marcha ‘viento en popa’ y cada día que pasa se enamora más del padre de su hija. “Estoy muy orgullosa de él, enamorada cada día más y lo admiro un montón. Es el héroe de nuestra familia, se sacrifica un montón por nosotros, es un profesional y comprometido con todo lo que hace. Lo amamos demasiado”, acotó Franco.





