La cantante Pamela Franco se refirió a las declaraciones que Christian Domínguez le dio al programa “América Hoy”, donde confesó que le pide permiso a su pareja para aparecer en algunos programas de televisión.

En conversación con “América Espectáculos”, la líder de Puro Sentimiento confirmó que el animador de “América Hoy” si habla con ella cuando es invitado a participar en algunos programas de televisión.

“Es la verdad. En realidad a veces hacemos bromas y todo, siempre me comunica todo y yo le agradezco porque hay mucha comunicación entre nosotros... Hay cosas que él puede evitar, más que todo porque me incomode a mí o algo yo creo que es a nivel familiar”, contó Franco.

“Lo único que puedo resaltar es que tiene bastante paciencia, pero el tóxico es él. Yo hago creer en cámaras para que sea el buenito, es que mucho lo chancan a mi amorcito, no seas malo. Yo tengo que hacerlo creer que soy la mala”, añadió.

Pamela Franco sobre Isabel Acevedo https://www.americatv.com.pe/noticias/

Asimismo, Pamela Franco también se refirió a la llamada que tuvo Christian Domínguez con su expareja Isabel Acevedo durante un segmento de “América Hoy”. Según contó, ella no le da importancia a esos temas.

“Es contenido y lo manejan de esa manera porque vámonos a la realidad, no tiene nada que ver. No dejo que nada, ninguna cosa que no tiene importancia afecte. Opinar del pasado de otras personas, así sea de Christian, no tengo nada que ver”, precisó.

VIDEO RECOMENDADO

Alejandra Baigorria se convirtió en estibadora

Alejandra Baigorria se convirtió en estibadora https://www.americatv.com.pe/noticias/