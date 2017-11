Paolo Guerrero llegó a Lima el domingo 5 de noviembre rodeado de decenas de hinchas, quienes fueron a darle el encuentro en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. El futbolista fue resguardado por la seguridad del aeropuerto, pero aprovechó para saludar a todos los que le brindaron su apoyo en este difícil momento de su carrera.

Paolo Guerrero fue suspendido por 30 días por la FIFA por dar positivo en la prueba de dopaje tras el duelo contra Argentina en La Bombonera por las Eliminatorias Rusia 2018. El 'Depredador' llegó en compañía de su abogado y en las próximas horas se sabrá cuáles serán las medidas que adoptará el futbolista.

Muchos de los hinchas que esperaron en el aeropuerto Jorge Chávez manifestaron que apoyarán a Paolo Guerrero en todo momento, pues gracias a él, la selección peruana está jugando el repechaje por un cupo al Mundial 2018, después de 35 años sin clasificar.

Quien también le ha demostrado su apoyo incondicional es Mijael Garrido Lecca. El exconductor de TV escribió a través de sus redes sociales un extenso mensaje dedicado a Paolo Guerrero, a los hinchas y a los detractores del futbolista.

Video: Paolo Gerrero saluda a hinchas

"Este es Paolo Guerrero: el mejor jugador que en mis 28 años he visto enfundado en la camiseta esa por la que tanto he gritado. Este es el jugador que más veces me ha quebrado la garganta con sus goles improbables, con su garra endiablada y con la frente partida pero -siempre- en alto. Este es el jugador que me hizo volver a gritar, a llorar y a abrazarme con desconocidos. Este es un hombre que nunca sacó la pierna de una jugada peligrosa para cuidar su sueldo. Paolo Guerrero es en la cancha lo que muchos peruanos quisiéramos ser en la vida: un hacedor de sueños", escribió en su cuenta Facebook Mijael Garrido Lecca.

Por ese motivo, el periodista lamentó que algunas personas ya especulen lo peor del futbolista. Mijael Garrido Lecca califica de 'recua de idiotas' a todos aquellos que dañan la imagen de Paolo Guerrero al vender 'morbo' y 'miserias'. Por ese motivo, pide respeto para el capitán de la selección peruana.

"A Paolo Guerrero lo han acusado de algo brutal. Y los buitres y hienas que se hacen llamar periodistas ya se posan sobre una historia de morbo y de miserias que podría no ser. A ver si dejamos de ser esa recua de idiotas que tanto daño le hace a quienes brillan y esperamos a ver qué sucedió realmente. Porque este hombre se lo ganó", expresó Mijael Garrido Lecca.

El periodista declaró que seguirá creyendo en Paolo Guerrero hasta que alguien le demuestre lo contrario, pues él ha demostrado tener una carrera intachable y le ha dado al Perú muchas alegrías y la posibilidad de soñar.

"Un poco de silencio por respeto a un hombre que le ha regalado a este país más alegrías que muchos de los insectos que hoy empiezan a bailar lelos sobre lo que quieren que sea la caída de un gigante. Y aquí estaremos para recordar a esos pigmeos que ensayaron sonrisas frente al dolor de alguien que no nos ha dado más que orgullo. Yo a Paolo le creo hasta que alguien me pruebe lo contrario. A ver si somos más como él", puntualizó Mijael Garrido Lecca.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.