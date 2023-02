El primer gol anotado por Paolo Guerrero en Racing puso nuevamente al peruano bajos los reflectores de la prensa. El goleador histórico de la selección peruana de fútbol vuelve a ser noticia por sus logros futbolísticos, pero en Argentina también se enfocaron en una etapa poco afortunada del delantero que llegó a las pantallas de Netflix.

La cadena deportiva TyC publicó una ácida crítica de “Contigo Capitán”, la serie peruana estrenada el año pasado que relata la lucha de Paolo Guerrero para revertir la sanción que se le impuso tras dar positivo en un control antidopaje durante las eliminatorias sudamericanas para el Mundial Rusia 2018.

En la columna titulada “Paolo Guerrero, un fuera de serie”, el periodista Ernesto Provitilo destruye la bioserie asegurando que es “pésima” y califica la producción con adjetivos poco favorables. “… es una cosa de locos. Por lo PÉSIMA. Son seis episodios, acaso uno es peor que el otro”, sostiene.

¿Qué dicen sobre “Contigo Capitán?

Para el periodista, no solo es malo el contenido, sino la selección de los personajes. “El actor elegido para hacer de Paolo, el peruano Nikko Ponce, no se parece en nada, además de tener como diez centímetros menos de altura. En estas bioseries lo que ayuda mucho al casting es que haya una familiaridad de rasgos al menos, como para dar mayores efectos de verosimilitud”, critica.

Para incidir en ese punto señala también que la selección del entrenador de la blanquirroja, Ricardo Gareca, también queda en falta. “No hablemos de quien actúa de Ricardo Gareca, es increíble, no diré demasiado, miren la foto acá abajo”.

A continuación, algunos extractos de la crítica vertida contra “Contigo Capitán”.

- “El guión, flojo, todo desde la óptica de Paolo.

- “Deja diálogos de androide entre los personajes.

- “Ni hablemos cuando se inmiscuye en el lenguaje coloquial, queda absolutamente forzado y sin la menor gracia”.

-”Las locaciones parecieran estar bien, pero de golpe aparecen unos croma furiosos con Río de Janeiro de fondo que invitan directamente a la carcajada”.

Ernesto Provitilo, autor de a crítica de la serie de Paolo Guerrero.

- “El fondo incidental, con música de tensión como si estuvieras viendo Mandalorian, contribuye al consumo más irónico posible”.

- El muchacho que hace de Paolo, mal que mal, le pone ganas, pero aparecen unos actores de reparto o extras que son la gloria.

- “La trama en sí es tan aburrida, son siempre tipos sentados con pelucas y vestuario ad hoc charlando sobre lo mismo”.

- “No se habla de dopaje, no hay tensiones narrativas, no hay siquiera hallazgos documentales, novedades, no hay nada, solo un relato lineal extraordinariamente mal actuado sobre un tipo que zafó, pudo jugar un poco el Mundial y se volvió a casa en primera ronda”.

DATO

La columna de opinión fue eliminada de la web de TyC pero aún puede leerse gracias al caché de Google.