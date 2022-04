INDIGNACIÓN. Este lunes 4 de abril se acató un paro de transportistas a nivel nacional, en reclamo al alza de los precios de los combustibles y productos de la canasta básica familiar. A lo largo del día, caos y hasta saqueos se registraron en varias zonas del país.

Un reportero de América Hoy llegó hasta el kilómetro 13 de la Carretera Central, en Santa Clara, para cubrir la manifestación. “Hay personas ancianas que no tiene para comer, no nos apoyan en nada, todo está caro, todo ha subido. El peaje está 6.20 y estaba 2.50, no hacen nada, no nos ayudan”, dijo una mujer llena de indignación.

En ese momento, un hombre pidió la palabra y le increpó al periodista si la subida de los precios le afectaba a él al igual que a ellos. “¿El alza de los precios le afecta a usted? Nosotros vivimos del día a día, a ustedes no les afecta porque están bien pagados. Nosotros que luchamos día a día nos afecta el combustible, la canasta de primera necesidad, a ustedes no les afecta”, le increpó.

El reportero le aclaró que él informa todos los días sobre la situación y que también se ve perjudicado. “A mí también me afecta el alza de precios eh, a mí también me afecta, no me alcanza tampoco”, se defendió Oswaldo Arteaga.

JANET BARBOZA SACA CARA POR SU REPORTERO

Al escuchar el reclamo del manifestante, Janet Barboza se pronunció que aclaró que el reportero de América Hoy tiene una familia y dos hijos, por lo que la crisis económica también lo golpea. “La indignación, la gente está bastante alterada”, agregó el periodista desde Santa Clara.

