La telenovela “Pasión de gavilanes” conquistó las pantallas de varios países del mundo entre los años 2003 y 2004, todo a partir de la historia de amor de las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes. Varios años después, toda una generación recuerda las aventuras de estas parejas, en especial la pasión que derrochaban Juan Reyes y Norma Elizondo cada vez que aparecían en escena en la televisión.

Danna hace poco tuvo un reencuentro con una de sus compañeras en la novela, Lorena Meritano, Dínora Rosales, en un live de Instagram en el que hablaron un poco sobre la experiencia de ambas en el rodaje, donde se dieron al aire detalles del mismo.

En ese momento la colombiana dio a saber que durante el rodaje de la telenovela “Pasión de gavilanes” se sentía “muy sola”, tanto a nivel personal como profesional; sin embargo guarda los mejores recuerdos de su compañero Cimarro en el set de grabación. Asegura Danna que fue uno de los pocos apoyos que encontró durante esa etapa tan difícil.

“Mario fue un apoyo muy grande para mí. Como Mario se daba cuenta de muchas cosas que pasaban, me acunó mucho y eso yo se lo debo a Mario porque me quería, yo sé que muchísimo”

AFIRMACIONES DE DANNA GARCIA SOBRE MARIO CIMARRO Y SU RELACIÓN ACTUAL

Danna García en Pasion de Gavilanes. (Foto: Antena 3)

La actriz atribuyó a Cimarro gran parte del éxito que tuvo entre el público la pareja que conformaron ya que, según compartió, él se encargaba de transformar sus escenas.

“Él creaba unas escenas como de pasión y de entrega… Él las transformaba. Mario fue el que hizo que esa pareja fuera más inolvidable porque le metía romanticismo y pasión y cosas […]”, compartió 17 años después la inolvidable Norma Elizondo.

Sin embargo después de que terminara la grabación de “Pasión de Gavilanes” afirma Danna que la relación entre ambos se paró y prácticamente no volvió a saber de Mario Cimarro.

“Después de que terminamos Gavilanes no volví a saber nada de Mario, pero nada, ni siquiera tenía su teléfono ni él el mío yo creo”

Danna Garcia y Mario Cimarro en Pasión de Gavilanes (Foto: Pinterest)

Sin saber de él por años fue recien en el año 2008 fue el rodaje de la telenovela “La Traición” el que hizo que volvieran a reencontrarse ambos actores.

“Nos reencontramos en La traición pero en La traición ya no éramos muy amigos. Nos llevábamos increíble, pero ya no éramos tan cercanos como en Gavilanes pues cada quien tenía su vida, habían pasado muchas cosas”, pata luego Danna, revelara que no ha vuelto a tener comunicación con Mario desde que finalizaron las grabaciones de ese melodrama.

“No sé mucho de Mario, ni siquiera cuando vino a México supe nada de él”, aseveró.

Danna aun sabiendo del tiempo sin saber de ambos, reconoció durante el live que le hubiera gustado saber del actor y quizá recibir un texto ahora que estuvo tan delicada de salud debido a la pandemia del coronavirus.

“Mario un mensajito de buenos días, diciendo ‘hola Danna, mejórate’. Me merezco un mensaje de mejórate”.

EL LIVE DE INSTAGRAM DONDE DANNA HABLA SOBRE MARIO

VIDEO RECOMENDADO

Paola Rey y Natasha Klauss se enfrentan al mayor reto de 'Pasión de Gavilanes' | Video