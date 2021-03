Si usted, al leer esta entrevista, espera reír a carcajadas, se equivoca. La señora Patricia Portocarrero es una actriz cómica acostumbrada a provocarnos risas interminables, pero esta vez se desprende de su ‘nariz roja’, deja de ser la bipolar madre de ‘Princesas’ y se pone a filosofar. Tampoco piense que se va a aburrir; eso es imposible, porque está bien lejos del ADN.

Vamos a conversar de esas pequeñas grandes cosas de la vida, para que no se diga que en tiempos de Pandemia, estamos tomando las cosas a la broma.

Patricia, ¿te animas a reconocer una adicción?

Soy adicta al teléfono, es mi oficina. Vivo todo el día conectada

¿Por qué la gente no llama y prefiere enviar mensajes de voz?

El ‘Wasap’ es más controlable, puedes organizar tus ideas y si te equivocas, puedes borrarlo

Sugerencia para castigar a un corrupto

Pondría carteles con su cara en todos lados, para que la gente sepa quiénes son los que hacen daño al país





¿Cómo reconocer un buen hombre?

Solo míralo como se porta cuando no está afanando

Patricia Portocarrero (Foto: GEC)

¿Definición de una suegra?

La mejor aliada para entender a tu pareja

¿Por qué no se ve cantinas llenas de mujeres llorando por un amor?

Porque lo hacemos entre amigas y en una casa

¿Qué es un machista?

El que te asfixia y no te deja ser libre

¿Con quién nunca te tomarías una foto?

Con ningún político

Patricia Portocarrero (Foto: GEC)

Vas por la calle, te sale al frente un ‘choro’ con un cuchillo. ¿Qué haces?

Si no me da tiempo para correr, le aclaro: ‘Soy la que te hace reír, no me robes por favor’





¿Los ‘tramposos’ cambian?

La que debe cambiar es la que está con él. Debe alejarse porque le hace daño

¿Nómbrame un insoportable?

Cualquier persona que se va a los extremos y se cree dueño de la verdad

¿Qué es el amor?

Es sentirse protegida, cuidada y respetada

Patricia Portocarrero (Foto: GEC)

¿Disculpas para evitar una invitación?

Estoy en una obra y justo nos acaban de poner un ensayo

¿Disculpa que más usas cuando llegas tarde?

Siempre se podrá culpar al tráfico

¿El más grande ridículo qué has hecho?

Vivo de hacerlo, no le tengo miedo y me encanta

¿Tienes calle?

Me dijeron que por ser de San Borja eso era imposible

¿Qué respondiste?

Tengo mi ‘lleca’, tass, no seas ‘paloma’

¿Una conversación con Cristiano Ronaldo o Lionel Messi?

Con el primero no, porque siempre se lee que es muy pretencioso y al segundo le diría: ‘¿Cómo llegaste a ser tan gigante siendo tan pequeño?’

¿Cómo eres molesta?

Soy horrible. Grito y digo muchas lisuras. Mi hijo dice que soy un volcán

¿Feminista?

Gracias al feminismo hemos encontrado nuestra propia voz y hemos podido hacernos escuchar

Patricia Portocarrero (Foto: GEC)

¿Definición de mujer empoderada?

Es la que se conoce a sí misma, no se pone límites, ni deja que se los pongan

¿Lo más ‘rico’ de ser mujer?

Tener la capacidad de llevar una vida dentro

Te falta escribir un libro

Sí, porque ya sembré un árbol, tuve un hijo. Escribiré uno para niños

Un tema inevitable para cantar

Los de Rocío Jurado y Rocío Dúrcal. Siempre me hacen llorar, debe ser porque mi mamá los cantaba.

¿Tu último proyecto?

Lancé el curso de improvisación online: ‘Impro’, un cambio de vida’ que lo encuentran en la plataforma Rayuela Academy. Sirve para fomentar la creatividad y autoconfianza, la capacidad para la escucha y ayuda a ganar seguridad en el trabajo

Un mensaje a la gente

Gracias por tanto cariño y permítanme hacerlos reír siempre, hasta que me haga viejita

Un gran abrazo y gracias por estas respuestas simples pero profundas

Un enorme beso a los lectores del ‘Trome’

Sencilla, sin hundirse en esas teorías que aseguran que son para aclarar y terminan confundiendo todo.

Cerca de las 10 de la noche respondió la última pregunta y cerró el ‘quisco’. Sin complicarse, pero con verdad. Creo que pertenece al grupo de mujeres de las que Julio Cortázar algunas ves escribió: ‘Regalos insignificantes como un beso en un momento inesperado, o un papel escrito a las apuradas, pueden ser valorados más que una joya’.