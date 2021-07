NO SE SUELTAN. La historia entre Paula Manzanal e Ignacio Baladán aún no termina, ambos se siguen mandando ‘misiles’. La participante de ‘Reinas del Show’ calificó de patético al pastelero luego que este publicara diferentes Tiktoks que serían una indirecta para Paula, con quien nunca quiso formalizar su relación.

La modelo aseguró que si el chico reality quiere llamar su atención pues no es la mejor manera de hacerlo. Según dijo, ahora Ignacio Baladán está en busca de un empleo porque no aparece en Esto Es Guerra y que por eso ahora la menciona cuando antes no lo hacía.

“Mira, si quiere llamar mi atención no es la mejor manera de hacerlo, pero bueno, se ha quedado sin trabajo ¿no? Porque no está yendo a Esto Es Guerra. No sé, pero parece que ahora quiere trabajo, ahora sí habla de mí, antes no lo hacía”, señaló Manzanal.

El programa ‘Amor y Fuego’ se comunicó con el pastelero y le preguntó por las constantes indirectas hacia la ‘rubia’. El también modelo aseguró que todos sus videos no son para referirse a alguien sino que toma casos reales y los graba en Tiktok.

“No puedo hablar más nada, estoy feliz, gracias, no puedo hablar mucho. No, no voy a hablar nada de eso, nunca me referí a nada y no lo voy a hacer ahora. Hice un Tiktok como mucha gente hace y punto... Si alguien se siente (ofendido) o no... Ya no es un tema mío, hice un Tiktok no más, nada más”, sentenció.

Tras ello, reafirmó que nunca fue una indirecta para Paula Manzanal, con quien tuvo un fugaz romance, sino se trata de un video más en sus redes sociales.

“Yo no voy a hablar de nada, de nada, absolutamente nada. De nada ni de nadie. Yo sigo con mi vida como siempre”, finalizó.

Al ser consultada sobre cómo definiría a Ignacio Baladán, la modelo no se quedó callada y lo tildó como una persona patética. “Con razón le han cortado la luz, ahora entiendo por qué habla de mí, me parece un poco patético”, dijo.