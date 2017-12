Paula Manzanal se amistó con Erick Sabater, quien el último fin de semana celebró su cumpleaños número 30 y la rubia estuvo presente. “Nos amistamos. Fui a su fiesta porque me invitó”, indicó.



¿Nuevamente están en saliditas?

No descarto nada porque sería escupir al cielo. Compartimos lindos momentos, vivo en Australia y dentro de poco tocará irme.



¿Te quedaste en Perú por Erick?

No, en todo caso me lo llevaría a Australia.





(L.Gamarra)

