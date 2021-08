La modelo Paula Manzanal cayó en sentencia durante la sexta gala de “Reinas del show”, ahora tendrá que enfrentarse a Jazmín Pinedo por su permanencia en el programa conducido por Gisela Valcárcel.

Tras su performance en la pista de “Reinas del show”, la modelo conversó con la prensa y aseguró que dará lo mejor de sí para salir de sentencia. Además, se refirió a la posibilidad de enamorarse de alguien en el programa.

“Si es dable, si te puedes enamorar en la academia. Pasamos mucho tiempos juntos, muchas horas con la misma persona y creo que es normal que a veces se puedan enamorar. Por ejemplo entre Diego y ‘Cotito’ ha nacido un romance y es bonito”, señaló.

“Para que yo me enamore hace falta muchos requerimientos... Yo estoy tranquila, ahorita acabo de terminar y no me quiero emparejar con nadie”, añadió Paula Manzanal, quien hace poco anunció el fin de su relación con Fabio Agostini.

Como se recuerda, el pasado jueves 22 de julio, la modelo Paula Manzanal confirmó que su relación con el modelo español Fabio Agostini llegó a su fin. Según explicó en entrevistas pasadas, ambos trataron de mantener la relación; sin embargo, la distancia y el poco tiempo que pasaban juntos no les permitió continuar su romance.

“Bueno, yo me tomo mi tiempo. Yo lo he dicho siempre así que, por favor, ahorita no me pongan novio porque acabo de terminar hace tres días... Más tiempo la pasé lejos de él que con él. Si he estado triste, no he estado contenta todo el rato, pero ya”, confesó en “América Hoy”.

