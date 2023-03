La telenovela turca “Pecado original” ha ingresado a Antena 3 con la finalidad reemplazar e igualar el éxito de “Tierra amarga”, así que tiene un gran reto que cumplir. Sin embargo, en sus primeras semanas parece que puede dar la talla.

El pueblo de España también ha quedado atrapado por la historia de las hermanas Zeynep y Yildiz, quienes de forma distinta llevan su vida, siempre basándose en su manera de ser y en los ideales de cada una.

La ficción ha dejado mucho para resaltar en su segunda semana, así que en esta nota repasaremos qué es lo más importante que ha sucedido con los personajes principales.

¿QUÉ PASÓ LA ÚLTIMA SEMANA EN “PECADO ORIGINAL”?

Ender se encuentra a Yildiz en el restaurante y exige que la despidan

Ender sabe que una de las culpables de que sus planes no se hayan cumplido y que su matrimonio acabara de la forma que lo hizo, es Yildiz, así que la odia con todo su ser y eso ha quedado reflejado cuando la ha vuelto a ver.

La exmujer de Halit fue al restaurante donde conoció a Yildiz y no podía creer que ella seguía allí, así que armó un escándalo y le expresó todo su odio. Incluso, le dijo que se muera, por lo que el encargado del local salió a tranquilizar todo.

Ender le exigió al jefe que despida a Yildiz bajo la mentira de que le había robado, pero él sabe que eso no fue así porque confía en su empleada. Finalmente, no la despide, pero le pide que se esconda cada vez que Eren esté en el restaurante.

Eren encaró a Yildiz y exigió que la despidan (Foto: Med Yapim)

Ender insiste, pero Halit defiende a Yildiz

Ender descubre que Yildiz no ha sido despedida del restaurante y va de nuevo a hacer un escándalo al establecimiento. El encargado aparece nuevamente a tranquilizar todo, pero la eufórica mujer insiste en que deben despedirla.

Uno de los camareros del restaurante tenía el número del chofer de Halit, así que lo llama para contarle lo que estaba sucediendo. Este hecho ha sido una idea que ha salvado a la joven, pues llegaría su ángel de la guarda.

De un momento a otro, Halit llegó y afirmó que Eren ya estaba por irse del lugar. La mujer, que estaba acompañada de su hermano, entendió que ya de nada servía lo que estaba haciendo y se retiró del lugar.

Alihan y Zeynep por fin se dan su primer beso

Zeynep ha salido de su trabajo con la excusa de que se sentía mal, pero en realidad fue a causa de sus celos cuando descubrió que Alihan se iba a casar y que su novia llegó hasta la oficina y la humilló.

Alihan estaba muy preocupado, así que llegó hasta la casa de Zeynep para encararla y hacerle un sinfín de preguntas con la finalidad de que le diga la verdadera razón de su abrupta salida del trabajo.

Cansada por toda la situación, Zeynep confirma que lo hizo porque estaba celosa. Al decir eso, ambos se quedan muy cerca y Alihan le planta un apasionado beso que es correspondido por la joven.

Alihan besa en su casa a Zeynep (Foto: Med Yapim)

Zeynep y Alihan tienen su primera romántica cita

Al día siguiente del primer beso entre los dos, Alihan le informa a Zeynep que pasará a su casa a las 8 de la noche para recogerla y así tener una cita. Ella estaba muy nerviosa, no sabía qué hacer.

Pese a su intranquilidad ella se alista para esperar a su jefe, quien llegó a recogerla en moto, lo cual es algo que le da cierto temor porque nunca ha subido a una.

Cuando están cenando en el restaurante, Alihan pone nerviosa a Zeynep, quien no sabe qué responder ante sus preguntas. Para bajar la tensión, el joven se levantó y se puso a tocar el piano del local, haciéndolo muy bien.

Zeynep y Alihan tienen una cita y van en camino en moto (Foto: Med Yapim)

Alihan secuestra a Zeynep y se la lleva de viaje

Zeynep ha decidido no ver más fuera del trabajo a Alihan, algo que a los dos no les ha gustado. Ambos están tristes y no quieren dejar de verse, pero ella tiene miedo de todo lo que está pasando.

En el trabajo tampoco tienen mucho contacto, pero él le ha pedido que vaya a recoger unos documentos a su jet privado. Al llegar a dicho vehículo, Alihan se aparece y afirma que secuestrará a la joven para llevársela a Antioquía.

En la noche, los dos regresan a Turquía y él deja a Zeynep en su casa, asegurándole que todo se acabó y que no se volverán a ver fuera de la oficina, como ella lo deseó. La joven entra a su casa, pero no quería eso, así que sale y se da un nuevo beso con su jefe.