Peluchín le responde con todo a Magaly Medina: "La firme que eres bien caradura" | VIDEO | FOTOS

¡No se quedó callado! Rodrigo González, Peluchín , no dudó en responderle a Magaly Medina luego que le enviara una indirecta en su programa 'Magaly Tv: La firme' asegurando que "yo no me vendo por una botella de Whisky o una invitación a un box". El conductor de 'Válgame Dios' sostuvo que se sintió bastante incómodo por el comentario de la 'Urraca', por eso la llamó 'caradura' por olvidarse cuando ella rajaba de varios personajes de la farándula que luego terminaron convirtiéndose en sus amigos.



Magaly Medina estalló contra Peluchín y Jefferson Farfán la noche del lunes en 'Magaly Tv: La firme' tras recibir la carta notarial que el futbolista le envió prohibiéndole hablar de su vida privada.

"¿Por qué a mí? ¿Porque yo no chupo con él? ¿porque yo no comparto con él? ¿porque no me siento al lado de sus novias, porque no voy a las discotecas a las que él va? ¿porque no me amanezco con con él?", reclamó Magaly Medina



"Ya sabes que conmigo no puedes, no me vas a sobonear, yo no tengo precio, yo no me vendo por una botella de whisky, yo no me vendo porque me invites a tu box de cualquier discoteca", agregó en clara alusión a Rodrigo González, quien estuvo en la misma fiesta que Jefferson Farfán e Ivanna Yturbe

PELUCHÍN RESPONDE



Ante esta indirecta, Rodrigo González, tras la entrevista a Ivana Yturbe, decidió responderle sin pelos en la lengua a la que él consideraba su amiga.



"Ayer se dijo algo que de verdad me ha molestado y me ha incomodado bastante, porque de una persona que se diga mi amiga o que me conoce o que sepa como me manejo, salga a decir públicamente que yo me vendo por un whisky, que para empezar yo no tomo y lo detesto, o que necesito que alguien me invite a un box para parcializarme con alguien. Me parece que se está hablando de una rencilla, piconería o algo personal que tiene contra cierto jugador o los jugadores de fútbol, contra Jefferson", dijo indignado Peluchín.



Peluchín le responde con todo a Magaly Medina por decir que se vende por un whisky.

"¿Yo que tengo que ver con tus simpatías personales? Yo decido a quien le tengo simpatía, a quien le puedo tener respeto y, por último, me parece injusto que se maneje esto así cuando se me invita a acercarme a un lugar que, por supuesto, no voy a desaprovechar la oportunidad. No me callé nada de lo que ahí vi, todo lo que ahí pasó lo dije", siguió respondiendo Rodrigo González.



Segundos después Peluchín no dudó en hacerle recordar a Magaly Medina cuando rajaba de los certámenes de belleza y de Jéssica Newton, con quien ahora es 'amigui'. "¿Tú no te acuerdas cómo criticabas los certámenes de belleza y cómo ponías en duda la credibilidad de los mismos? Hasta que te hiciste íntima de la Newton, desde ahí fotito pa'cá, fotito pa'llá y de eso no hablo".

También hizo memoria y mencionó a Antonio Pavón y sus escándalos defendidos por Magaly Medina porque era amiga de la familia. "Ya no te acuerdas cómo lo ayudabas, lo protegías y cómo rajabas después de Sheyla Rojas, pero fuiste a llevarle regalitos y eras íntima de ella ¿No te acuerdas de eso?".



"Tampoco te acuerdas cómo despotricabas contra Karen Schwarz y todo lo que le decías y luego que Ezio (Oliva) te propuso a ayudarte a manejar tus auspicios, te olvidaste de todo lo que habías dicho. No te acuerdas cuando tenías para preguntarle un montón de cosas a Renzo Costa, pero como era auspiciador de tu programa lo hacías entrar en un Ferrari y lo aplaudías y te tomabas fotos hasta con Brunella si tenías que salir con él", agregó.



Finalmente, Rodrigo González descargó toda su ira contra Magaly Medina. "Tú me vas a venir a decir a mí que me vendo por un whisky. Como dice tu programa, la firme, la firme que eres bien caradura".

Recuerda aquí lo que dijo Magaly Medina sobre Peluchín