Peluchín a favor de la visita del Papa Francisco al Perú: "Su visita es positiva para la fe de mucha gente"

El papa Francisco está a pocos días de llegar al Perú para una visita de 4 días. El Sumo Pontífice estará desde el 18 al 21 de enero en territorio nacional y viajará a Trujillo y Puerto Maldonado en donde realizará varias misas con todos los feligreses.

En redes sociales, la visita del papa Francisco al Perú no ha escapado de la controversia. Algunos están a favor de toda la organización y costos que implica la llegada del Vicario de Cristo. Sin embargo, otros opinan que el despliegue no se justifica pues el país es un Estado laico.

Una de las figuras del medio en hablar sobre este tema es Rodrigo González. El conductor de Amor Amor Amor fue claro en señalar vía Facebook que está a favor de la visita del papa Francisco en Perú. Para el popular Peluchín, el Sumo Pontífice es un hombre valiente que quiere cambiar muchas cosas para el bien de la Iglesia Católica.

"Aquí no se trata de en qué religión crees o si no crees en ninguna. Cada quien vive su religión o su espiritualidad como mejor le venga. Pero cuando una persona (así para ti no represente nada), si lo hace para un gran grupo humano de personas, entonces, debemos respetarlo", declaró Peluchín vía Facebook.



Para el conductor de Amor Amor Amor, la visita del Vicario de Cristo es un hecho positivo para la fe de las personas. Además, Peluchín indicó que, pese a que se habla de lo que se está 'perdiendo', en términos de costos, habrá gente que ganará con la visita del papa Francisco.

"No es nada fácil estar en sus zapatos tampoco. Por eso siempre pide que oren por él, pero me parece un valiente. Su visita es positiva para la Fe de mucha gente. Se está hablando de lo "que se pierde" hay que ponernos a pensar que mucha gente gana de otra forma. Que el Perú no se lo haga más difícil.

T O L E R A N C I A", puntualizó Peluchín.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.