Periodismo de periodistas. Tiene un apellido ilustre en la profesión. Hija del fotógrafo Willy Retto, mártir de la Masacre de Uchuracacy, ocurrida en al provincia del mismo nombre en el departamento de Ayacucho, allá por 1983, asumió caminar por los jirones que su papá transitó y más allá de la relación sanguínea, ha construido su propia historia, con aciertos y desventuras. Esto es la Comunicación, según Alicia Retto, conductora del noticiero de ATV.

Otra carrera...

Me encanta la danza clásica y quería estudiar en Broadway, para hacer teatro musical. Cuando les dije a mis papás, me bajaron del avión ‘en una’.

El peor error en vivo...

Alan García había asumido como presidente en su segundo periodo, apenas llevaba dos semanas en el cargo y en una de las actividades en Palacio lo presenté como Alejandro Toledo. Fue un error imperdonable, pero me perdonaron.

Personaje que decepcionó...

Palo Guerrero. Admiro su carrera, es un ídolo, pero cuando lo entrevisté y por más que quise sacarle una sonrisa, no pude con su poca empatía. Tímido y reservado.

Revivirías para entrevistar a...

Mi papá obviamente. Él hizo historia en el periodismo y me hubiese gustado que su final no hubiese sido una fosa, sino que haya logrado sobrevivir al ataque que sufrieron. Siempre soñaba eso de niña. Tenerlo en mi set para que recuerde siempre a las nuevas generaciones lo duro que fue nuestro país en los ochenta, con un terrorismo sangriento y con las FFAA abusivas.

El momento más peligroso...

Una vez cubría la sublevación de la gente contra la Municipalidad y 3 hombres se acercaron para amenazarme: ‘O te vas o te fondeamos’. Lo mismo hicieron con mi camarógrafo y el equipo técnico que estábamos. No hice caso y denuncié su amenaza.

Opiniones o selfies

Me piden ambas cosas. Desde que soy mamá, las señoras. Es que comparto consejos en mi página # mamaderettos. Las chicas me piden selfies y los varones quieren hablar de política.

Conducir o reportear...

Extraño los enlaces en vivo; pero también me gusta conducir, porque siento que les hablo a la gente cara a cara.

Llamada de atención más fuerte...

En mis tiempos de practicante, mi jefa era durísima y siempre me criticaba la manera de “levantar” la nota. Me hacía rehacer textos más de 3 veces y hoy le agradezco mucho porque así aprendí la importancia de la primera frase de enganche y ahora soy una ‘Trome’.

El mejor consejo...

‘No olvides el lado humano’, ‘No todo es cifras’, ‘Hay que entender al ser humano en esa situación’. Hasta ahora lo aplico y creo que me ha ayudado mucho a ser siempre imparcial y no mercenaria por el rating.

Lugar más popular donde almorzabas...

He comido en todos los ‘points periódisticos’. Desde carretera central, Mercado de Palermo, los chicharrones del Mercado Central del Callao, los chaufas de la avenida Colonial, pero mi favorito sin duda es el caldo de gallina de doña Carmen, frente al Mercado de frutas. Un agachadito de bancas largas y servilletas de papel bulki.

Opinión en reuniones sociales...

La gente piensa que los periodistas siempre lo sabemos todo y les encanta preguntarnos y la verdad, siempre hablamos y respondemos. Me encanta relatar una historia. Ponerle sentido, altibajos y me divierte ver a la gente ‘enganchadisima’ con ello.

‘Chamba’ antes de ser comunicadora...

Era teleoperadora comercial. Además era parte del equipo de ventas de un instituto de tele marketing de la avenida Arequipa. Tenía tan buen “floro” que lograba que la gente al paso se inscriba en este curso. Era una de las mejores vendedoras.

Primicia para sacar pecho...

Tengo varias. Pero más que primicias me gusta recordar con orgullo los reportajes que hice y cambiaron la vida de las personas. Como el rescate es el rescate de 3 niños que estaban de rehenes del asesino de su mamá que la había matado delante de ellos. Yo llegue con SUAT, narré en vivo todo lo que sucedía por 2 horas y media y vimos paso a paso como los niños fueron liberados. Por ese despacho me gané un premio en España e hice una pasantía en televisión española

Primera pregunta al ‘Oreja’ Flores

¿Quisieras que tu hija saque tus orejitas? ¿Consideras que podría ser un signo distintivo familiar, o para ti significó bullying de niño?

Una pregunta para ti misma...

¿Pensaste que no podrías ser madre? ¿Es verdad que analizabas la posibilidad de la adopción? Es que por buen tiempo pensé que no podría tener hijos y de pronto Dios me bendijo con dos niños en un mismo embarazo.

