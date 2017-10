¡Engañado! Jesús Revilla Laissle, mejor conocido como 'Claqueta' en 'La Noche es Mía' fue víctima de una cruel broma de Carlos Galdós. ¿Qué pasó? El productor se quejó en su cuenta Facebook por la venta de entradas en Teleticket.

"Me logueé a las 5:30 a.m. y a las 5:46 a.m. dicen que delante mío hay 842 personas y que entraría a la página en 32 minutos. A las 5:56 am me dicen que delante mío hay 632 personas que dentro de 21 minutos entraría. Pasó un momento y salió un mensaje que decía "error" que había un problema de conexión. Abrí una página cualquiera y sí había internet", escribió Claqueta en Facebook.

Esto le sirvió a Carlos Galdós para jugarle una broma a su compañero de la Noche Es Mía. El conductor del programa decidió tenderle una trampa a su amigo. Así, hizo que una persona lo llamara y se haga pasar por trabajadora de Teleticket.

La mujer en el teléfono le pedía a Claqueta que borrara la publicación en su Facebook porque desprestigiaba a la empresa. El compañero de Carlos Galdós se indignó y dijo que no la borraría porque sufrió en levantarse temprano para hacer la compra por la web de Teleticket.

Perú vs Colombia

Esto motivó a que la mujer le haga una propuesta: Si retiraba el post de su cuenta Facebook, se le regalaban 6 entradas en zona occidente. Una oferta que cualquier hincha de la selección podría soñar.

Al escuchar esta oferta, Claqueta cambió el tono de su voz y empezó a hablar más calmadamente. Incluso, le pidió a la mujer que lo vuelva a llamar para poder coordinar con su esposa. "Llámame en tres minutos nomás para hablar con mi esposa", dijo el compañero de Carlos Galdós.

La mujer se negó a darle el tiempo solicitado y le exigió una respuesta inmediata. Pero la falsa trabajadora de Teleticket no pudo aguantar la risa por la situación y terminó soltando una carcajada. Carlos Galdós terminó tomando el teléfono para seguir con la broma como el supuesto gerente general de la empresa.

"Buenas tardes señor. Nos encontramos con este inconveniente con el post que ha puesto en la red social. Mil disculpas ante todo porque usted es un personaje público. Queríamos pedirle que retire ese comunicado...", decía Carlos Galdós. Sin embargo, Claqueta terminó por descifrar que todo era una broma.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.