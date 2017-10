No lo soporta. Gonzalo Nuñez perdió la paciencia con todos aquellos que ahora se suman a la fiebre del fútbol. Durante su programa de radio en Exitosa, el periodista deportivo arremetió contra Rodrigo González.

¿Por qué? Según recordó Gonzalo Nuñez, el conductor de Amor Amor Amor tuvo en más de una ocasión comentarios peyorativos contra los jugadores de la selección y todo aquel que se dedica al fútbol. Por ese motivo, no soporta que ni el programa o Peluchín comenten sobre la oportunidad que tiene Perú de llegar al Mundial.

"Ese es el canal 2, es Peluchín. Ahora Amor Amor Amor ya es programa de fútbol. Él decía: 'Es una porquería, son una sarta de borrachos, no sirven para nada, no se para qué se meten al fútbol, eres un idiota, no vas a ganar buena plata, es una porquería esa carrera, ¿no te da vergüenza' Y ahora dice que todo es excelente. Después que le han sacado el alma al fútbol peruano, lo han destruido. Y ahora sí todo es Perú, Perú, Perú. Todo lo que genera el fútbol", declaró Gonzalo Nuñez en Exitosa.

Pero no todo quedó ahí. El periodista deportivo no solo recordó algunas de las frases que en alguna oportunidad habría dicho Peluchín. Además de eso, Gonzalo Nuñez hasta intentó imitar al conductor de Amor Amor Amor con su forma de hablar y soltó frases de grueso calibre.

"Dijo '¿Quién es el morocho más rico del Perú? Este, este o este', Antes era: '¿Vas a ver a Perú? Ag, qué asco. Yo no veo a Perú, son unos negros, cholos, que paran borrachos nomás'. Ahora sale hablando todos los días hablando de Perú. Así es. Es la realidad", comentó Gonzalo Nuñez.

PERÚ VS. COLOMBIA

La selección peruana tendrá como último rival por las Eliminatorias Rusia 2018 a Colombia. La bicolor recibirá a su similar el martes 10 de octubre a las 6:30 p.m. en el Estadio Nacional y será transmitido por Movistar Deportes y ATV.

El Perú vs Colombia de la primera fecha de las Eliminatorias Rusia 2018 la ganó el conjunto cafetero. Aquel día, en el Metropolitano de Barranquilla, los peruanos cayeron 2-0 con goles de Gutiérrez y Cardona.

Para este duelo por la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018, la selección peruana contará con sus habituales titulares: Christian Ramos, Christian Cueva, André Carrillo y Paolo Hurtado. Estos jugadores no estuvieron ante Argentina por suspensión.

