Pilar Gasca encendió las redes sociales al publicar una fotografía donde se le ve semidesnuda, sin embargo, aclaró que su pareja, el humorista Edwin Sierra no se pone celoso ni mucho menos se molesta pues es un hombre muy seguro y maduro.

Pilar, has encendido las redes sociales, sin embargo, nunca falta comentarios prejuiciosos de personas al subir una foto así...

Esos comentarios más son de chicas que se asustan de mis fotos sexys, pero me da risa. Mientras pueda y me guste... seguiré tomándome mil fotos más así.

¿Te incomoda que mujeres te critiquen por tus fotos?

Me causa gracia, pero no les tomo importancia. Solo me da risa.

Edwin es tu fan número uno y el primero en darle ‘like’ a todas tus publicaciones...

Sí. Es súper lindo. No le molesta (que suba fotos sugerentes), para nada, ya lo conoces cómo es. Es un hombre muy seguro y maduro.

Por cierto, ¿te han dicho que tienes un parecido a Kim Kardashian?

Sí. Algunas veces me lo han comentado, pero ella es bellísima. La admiro mucho y me encanta su estilo.

¿Te consideras la Kardashian peruana?

No, para nada. Solo soy una fiel admiradora de ella.

¿Qué tal el viaje con Edwin?

Súper lindo. La hemos pasado muy bien, ya estamos saliendo del hotel y llegamos hoy (ayer por la noche) a Lima. Sinceramente la hemos pasado espectacular.

Se fueron dos... ¿Volverían tres (por la llegada de un bebé)?

No. Regresamos dos, nada de hijos aún. Amamos viajar, sobre todo el Caribe. No está en nuestros planes el matrimonio ni encargar un bebé. Deseo seguir trabajando, crecer como empresaria y disfrutar de mi juventud. (L.Gamarra)





