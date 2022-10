Pilar Gasca indicó que está contenta y sorprendida con la aceptación que ha tenido en la primera semana de debut en el ‘Onlyfans’, además, descartó la posibilidad de hacer contenido junto a su pareja, el humorista Edwin Sierra. “Estoy súper feliz, he quedado gratamente sorprendida por la acogida y eso que llevo poquísimos días en la plataforma. La aceptación ha sido súper buena y aún no lo creo. Logré tener 40 suscriptores en tres días y el ingreso que me está generando me ha dejado asombrada. Considero que es un buen número de suscriptores en solo tres días, estoy feliz y agradecida”, expresó Gasca.

¿Qué te dice tu pareja Edwin Sierra al respecto?

Me dice: ‘¿Cómo está la reina del Onlyfans?’ (Risas). Edwin sabe el contenido que hay, sabe que es muy bonito y profesional. Me apoya en todo lo que hago porque también es un trabajo lo que estoy haciendo, pues tengo que hacer sesión de fotos, contratar fotógrafo, editor, invertir en la ropa, en bikinis, en los trajes, en la temática que quiero hacer, hay todo un trabajo detrás, así que espero que la gente se siga suscribiendo para que puedan ver y disfrutar de todo el contenido que tengo en mi ‘Onlyfans’.

Ahora hay personas de la farándula que hacen contenido para Onlyfans en pareja... ¿Te animarías con Edwin?

Totalmente descartado. Es algo que ni siquiera ha pasado por mi cabeza ni pasará nunca.

A la mayoría de las chicas que están en ‘Onlyfans’ les han hecho propuestas indecentes... ¿Te ha pasado?

No, sin embargo, las propuestas llegan al Instagram, al Facebook, de cualquier lado o por medio de alguien. Siempre hay propuestas, pero mi única respuesta es no, tal como siempre lo he hecho y dicho. No me ofende ni sorprende porque a la mayoría de chicas que salen en televisión o influencer, siempre les llegará esas propuestas en su vida, solo hay que saber tomar la decisión que te haga feliz. En mi caso, soy una mujer correcta, no lo aceptaría nunca, suficiente tengo con mi trabajo y con mi incursión en el ‘Onlyfans’. Lo tomo deportivamente, no tendría por qué enojarme.

¿Cómo ves la competencia frente a las otras chicas de la farándula que están en ‘Onlyfans’?

Hay mercado para todas y creo que cada una tiene sus propios fans.

Xoana González y Romina Gachoy han logrado comprarse su propia casa con las ganancias del ‘Onlyfans’... ¿En qué has pensado invertir?

No me quiero apresurar porque tengo menos de una semana en la plataforma, Dios mediante si me da una ganancia más grande, me gustaría adquirir una propiedad. Siempre hay que pensar en el futuro y en la estabilidad de uno.





TE PUEDE INTERESAR: