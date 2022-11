La empresaria Pilar Gasca contó que se sometió a una ‘lipo bodytite’ porque desea mejorar su escultural anatomía y también con el fin de incrementar los suscriptores de su ‘Onlyfans’. “Viajé a Arequipa porque me animé en hacerme una lipo bodytite con mi Dr. Marco Zegarra, que es un capo y confío plenamente en su trabajo. Ya estoy recuperándome en Lima y lista para lucir el cuerpazo del verano con la lipo bodytite que me realicé, además, me ayudará a tensar la piel. Todo el mundo me dice que estoy regia y que no necesito hacerme nada, pero siempre hay algo por mejorar. Al final, es mi decisión y estoy feliz”, precisó Gasca.

Físicamente luces muy bien, ¿Cómo así te animaste en hacerte otro arreglito?

Porque vi la novedad que tiene esta nueva tecnología (del bodytite) y es de rápida recuperación. Cada una es dueña de su cuerpo. Además, me ayudará a tener más suscriptores y bienvenido sea.

¿Piensas hacerte otro retoque?

No lo he pensado. La primera lipo que me hice fue en el 2018, el mismo año me hice implante de mama y nada más. Ahora, me he realizado una segunda lipo, pero con una tecnología diferente.

Por cierto, ¿Cómo te va con en ‘Onlyfans?

Súper bien. Todos los días se suscriben más personas, lo veo como un hobby, no es un trabajo para mí, se podría decir que es un hobby que me da una remuneración, así que nada mejor que eso.

Cada vez hay más competencia en dicha plataforma...

Lo sé, pero considero que todas las mujeres somos hermosas, cada una tiene su estilo, su personalidad y hay público para todas. Yo hago un trabajo profesional, siempre busco innovar con el contenido que doy a mis suscriptores y no pienso mostrar más de lo que ya se ve en mi ‘Onlyfans’. Conmigo no van los desnudos, es algo que jamás haría y está completamente descartado. No es mi estilo, pero respeto a las personas que sí lo hacen. Cada quien es dueña de su cuerpo y libre de lo que quiera hacer.





De otro lado, Cindy Marino se evidenció indignada porque contó que le han estafado con billetes falsos en su tienda de Gamarra... ¿Te ha pasado algo similar con tu negocio?

Gracias a Dios que no me ha tocado pasar por lo mismo, siempre hay gente mala en el mundo, lamento mucho lo que le tocó pasar a ella y a todas las personas afectadas. Yo sigo trabajando por todos lados, feliz y tranquila.

