Pilar Gasca indicó que las críticas de Magaly Medina con respecto a su ‘Onlyfans’ no le han desfavorecido, sino le ha generado publicidad gratis e incluso ha ocasionado que le incrementen los suscriptores de dicha plataforma. “Estoy muy feliz porque me está yendo muy bien con mi ‘Onlyfans’, cada vez se suscriben más personas y estoy a full generando contenido”, precisó Gasca.





Magaly Medina señaló que ‘estafas’ con el contenido de tu ‘Onlyfans’… ¿Sus críticas te han afectado en algo o te ha servido para ganar suscriptores?

Así es. En realidad, ha sido publicidad gratis la que me han hecho y a mi favor, porque no es una obligación que tenga que hacer sexo explícito ni porno. En la plataforma hay chicas que enseñan hacer Pilates y otros deportes también. Además, desde un inicio dejé claro que mi contenido sería profesional, siempre he dicho que jamás haría pornografía, pues tengo una línea y conozco mis límites, que no lo voy a cruzar ni pasar por presión de nadie. Me gusta el trabajo que vengo realizando para mis suscriptores, también grabo videos personalizados y agradeciendo.

Por cierto, Xoana González y Olenka Zimmerman se han unido para hacer contenido juntas… ¿Has pensando en hacer dupla con alguien?

No me lo he planteado, pero podría ser con alguna muchacha que tenga el mismo perfil que yo, tal vez.

¿Podría ser con Xoana González, Fátima Segovia o Romina Gachoy?

Con ninguna de ellas porque hasta donde yo sé… ellas hacen otro tipo de contenido, pero se respeta y que les vaya súper bien.

¿Has tenido oportunidad de ver el trabajo de alguien en especial?

No. De ninguna.

Romina Gachoy comentó que no te conocía, pero que te deseaba suerte en el ‘Onlyfans’… ¿Crees que lo hizo por minimizarte?

Yo tampoco sé quién es ella, no tengo amigas ni conocidas en el medio y eso no es ningún pecado. Es más, a nadie veo como competencia en el ‘Onlyfans’ ni con mi marca de ropa ni en mi vida. Me siento única y no miro a los costados. Solo me enfoco en mí.





TE PUEDE INTERESAR: