“GRACIAS, ARRIBA PERÚ”. Así agradeció la salsera Yahaira Plasencia tras su presentación en los Premios Heat 2021 que se desarrolla en Punta Cana y a donde llegó acompañada del productor Sergio George. La polémica cantante también se encuentra nominada como mejor artista de la región sur en el evento que premia a la música latina.

La engreída de Sergio George subió al escenario con un colorido vestuario para interpretar su reciente tema ‘Ulalá' y hacer sonar y vibrar al público con su música.

A través de su cuenta de Instagram, la polémica artista, quien hace unos meses se vio envuelta en un escándalo al esconderse en el interior de una maletera para huir de efectivos policiales, ha compartido en publicaciones y stories su paso por el evento que se lleva a cabo en República Dominicana.

Junto a su compatriota Amy Gutiérrez, quien también se encuentra nominada, pero en la categoría a mejor promesa musical, ha compartido diferentes postales de la gala donde se muestran con el productor Sergio George.

Premios Heat 2021: Yahaira Plasencia hace vibrar el escenario al interpretar tema ‘Ulalá’

SERGIO GEORGE RECONOCE QUE ‘ULALÁ’ NO FUE UN ÉXITO

A pesar de que la cantante aseguraba que su tema ‘Ulalá' había sido un boom en el Perú, el productor Sergio George aceptó la realidad y aseguró que la canción no despegó como quisieron.

“Hay que decir la verdad, ‘Ulala’ no fue tan exitoso como esperábamos, pero está bien, no podemos decir ‘Yahaira se acabó’. Se intenta con otra cosa, no podemos tirar la toalla. El éxito no se hace de un día para otro”, aseveró George.