La actriz Park Eun-bin, de 29 años, ha tocado el mejor cielo de su carrera en la actuación gracias al papel que interpreta a la abogada Woo Young-woo en el k-drama “Woo, una abogada extraordinaria” (“Strange Lawyer Woo Young-woo”) debido a su gran recibimiento no solo en Corea del Sur -por canal ENA- sino, también, en Latinoamérica a través de Netflix.

¿Quién es Park Eu Bin?

Eun-Bin, nacida el 4 de septiembre de 1992, realizó sus pininos en la pantalla chica con apenas 7 años de edad en la serie “White Nights 3.98″ y, desde entonces, ha participado en 47 k-dramas y 7 películas que le ayudaron a forjar su éxito frente a las cámaras. En 2009, recibió su primer premio a mejor actriz infantil por “Empres Chun Chu” en los KBS Drama Awards. Este fue el momento crucial para lo que vendrías después en su carrera.

Obtuvo un premio en los Grimae Awards (2020) como mejor actriz en “Stove League”; dos en los SBS Drama Awards (2020) por “Do You Like Brahms?”; y tres más en los KBS Drama Awards (2021) por “The King’s Affection”.

¿Cuál es su relación con Kim Soo-hyun?

Poco se sabe de su actual relación sentimental. No obstante, Park Eu-bin manifestó publicamente que el hombre de ideal podría ser el actor Kim Soo-hyun, protagonista de la serie “Está bien no estar bien” (“It’s Okay to Not Be Okay”). Ambos tiene buena química pero no existe ningún vínculo relacionado al amor entre ambos.

En el 2012 lanzó su primer disco musical titulado “Una Pequeña Historia De Amor”.

Perfil de Park Eun Bin

Nombre : Park Eun Bin

: Park Eun Bin Profesión : actriz y cantante

: actriz y cantante Fecha de nacimiento : 4 de septiembre de 1992 (29 años)

: 4 de septiembre de 1992 (29 años) Estatura : 163 cm

: 163 cm Tipo de sangre : A

: A Signo zodiacal: Virgo

¿Qué carrera estudió Park Eu Bin?

Su educación la realizó en la Universidad de Sogan donde estudió Psicología y Periodismo.

¿Cuáles son los k-dramas donde participó Park Eu Bin?

Extraordinary Attorney Woo (ENA/Netflix, 2022)

The King’s Affection (KBS2, 2021)

Do You Like Brahms? (SBS, 2020)

Stove League (SBS, 2019)

The Ghost Detective (KBS2, 2018)

Nothing to Lose (SBS, 2017)

Age of Youth 2 (JTBC, 2017)

Father, I’ll Take Care of You (MBC, 2016-2017)

Age of Youth (JTBC, 2016)

Entertainers (SBS, 2016) Ep. 18

Choco Bank (Naver TV, 2016)

Secret Door (SBS, 2014)

Guam Heo Jun (MBC, 2013)

Operation Proposal (TV Chosun, 2012)

Gye Baek (MBC, 2011)

Dream High (KBS2, 2011) Ep. 16

Queen Seon Duk (MBC, 2009)

Empress Chun Chu (KBS2, 2009)

Lobbyist (SBS, 2007)

The Legend (MBC, 2007)

Catch A Kang Nam Mother (SBS, 2007)

My Sister (MBC, 2006)

Seoul 1945 (KBS1, 2006)

Resurrection (KBS2, 2005)

Encounter (MBC, 2005)

Stained Glass (SBS, 2004)

Country Princess (MBC, 2003)

Glass Slippers (SBS, 2002)

Sangdo (MBC, 2001)

The Lost Empire (KBS2, 2001)

The Thief’s Daughter (SBS, 2000)

White Nights 3.98 (SBS, 1998)

¿En qué películas actuó Park Eu Bin?

The Witch: Part 2. The Other One (2022)

Secretly Greatly (2013)

Death Bell 2: Bloody Camp (2010)

How To Keep My Love (2004)

The Romantic President (2002)

¿Qué premios ha ganado en su carrera?