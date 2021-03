Rodrigo González y Gigi Mitre mostraron su molestia tras enterarse que Rafael López Aliaga canceló la entrevista en vivo que tenían pactada para este miércoles 24 de marzo en su programa ‘Amor y Fuego’. Los conductores dieron a entender que el candidato de Renovación Popular habría pedido que su presentación en el espacio de espectáculos sea grabada.

“Nosotros nos movimos a su agenda. El viernes te dijimos el próximo ‘Puro Fuego’ no va a ser el día viernes, vamos a trasladarlos al miércoles porque siempre es mejor que sea en directo, porque además grabar una entrevista cuando en nuestro país en este momento quiere conocer en todos los aspectos a gente por la cual podemos o no darle nuestro voto, entonces se puede prestar a muchas suspicacias grabar una entrevista”, recalcó Rodrigo.

Agregó que la producción de su programa aceptó los requerimientos del candidato de Renovación Popular, pero este en el fin de semana se echó para atrás y ya no asistirá a ‘Amor y Fuego’.

Gigi Mitre, en tanto dijo, que una de las consultas que le iba a hacer a López Aliaga era sobre el lío de la Sunat, porque “a mí no me quedó claro, yo no he quedado contenta con el tema de la Sunat. Él dice que prescribió, pero cómo, ¿y en su momento? ¿no le dijeron, no tenía contadores? No me quedé satisfecha”.

En otro momento, los conductores del programa de espectáculos indicaron que también se quedarán con las ganas de preguntar sobre el celibato que RLA tanto pregona y otros detalles que muchos no conocen del candidato presidencial.

“Nosotros queríamos saber si este candidato es una buena opción entre los que no sabemos por quién votar y a la vez también hay dudas... Acá no venimos a dárnosla de nada, no sabemos muchas cosas, por eso queremos conocerlo y preguntarle esas cosas a quien le voy a dar mi voto”, recalcó.

EMBOSCADA

El popular Peluchín mostró una conversación de WhastApp entre el productor del programa de Willax, Renzo Madrid, y el candidato de Renovación Popular . En ella, el hombre de televisión le preguntó por la razón por la que ya no quiere visitar el set.

“Rafael, Rodrigo y Gigi ya lo anunciaron el día viernes, desde que tú me confirmaste, e incluso me mandaste el video de la promoción que ya está saliendo al aire (...) No pueden hacernos este desplante, no entiendo a qué se debe repentinamente este cambio”, dijo el producto en el chat.

Rafael López Aliaga contestó tajantemente que sus asesores le aconsejador no acudir a la cita. “Mis asesores de política no me recomiendan ir, después de la emboscada de Mónica Delta de ayer en la noche”, indicó.

