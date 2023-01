La Chola Chabuca cerró su año televisivo por todo lo alto. Y es que “El reventonazo de la Chola”, su programa que se transmite por América TV, cerró el año liderando el rating del fin de semana al lograr 10.8 puntos.

Y también inició el 2023 con buen pie pues “El reventonazo de Año Nuevo”, especial de fin de año en el que tuvo más de 100 artistas invitados junto a su gran elenco, también fue el más visto con 10.1 unidades.

De esta manera, los programas liderados por la Chola Chabuca, que tuvo más de cinco horas ininterrumpidas, se impuso a “JB en ATV”, que hizo 4.9 y a “El salsatón”, que tuvo en la conducción a Sheyla Rojas y Tula Rodríguez, solo obtuvo 4.3.

Pero no todo quedó ahí pues luego el popular personaje pollerudo se fue a celebrar por partida doble con su Reventonazo a Plaza Norte y Villa El Salvador, en donde el público gozó, bailó y se divirtió en vivo.

“Estoy muy agradecido porque cerré un año maravilloso con grandes logros y sobre todo por el cariño del público, quienes también se engancharon para recibir el 2023. Les deseo a todos siempre lo mejor, pero sobre todo salud que es lo más importante”, dijo Ernesto Pimentel.

De otro lado, anunció que impulsará más su carrera musical este año y que ya lanzó un tema junto a Marisol . “Este año la música marcará un punto importante en mi vida y también mi película será un gran desafío. Agradecerle al público su compañía”, aseveró.

CHIBOLÍN QUIERE QUE LA CHOLA CHABUCA LO REEMPLACE

Andrés Hurtado confirmó que su magazine sabatino regresa en el año 2023, pero fiel a su estilo, indicó que está cansado y que prefiere descansar. El popular ‘Chibolín’ hizo esta revelación mientras hablaba con dos señoras del público en uno de sus ultimos programas.

“Ahora en el 2023 vuelvo recargado totalmente. Ojalá me muera para no volver, ya quiero descansar. Eso sí, mi ataúd dorado (...) Nadie sabe si mañana vamos a vivir o no. Yo ya quisiera estirar la pata, estoy cansado ya. Quién va a ayudar?, ¡qué venga la Chola, pues acá! . La Chabuca”, expresó el conductor de televisión.