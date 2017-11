Rating: ¿Qué programa lideró la sintonía el sábado? [VIDEO]

¡Continúa la competencia! Los espacios sabatinos dieron lo mejor en para poder liderar la sintonía. ¿Qué programa de TV se llevó el primer lugar? Aquí te lo decimos todo.



Reyes del Show vivió su tercera gala. El reality de competencia de baile conducido por Gisela Valcárcel vivió un tenso momento por la triple sentencia: Karen Dejo, Brenda Carvahlo y Leslie Shaw. Solo dos debían ser salvadas.

Leslie Shaw fue la preferida del público. La rubia agradeció a todos por haberla salvado. Entre sus compañeras, la eliminada fue Karen Dejo. Sin embargo, el jurado decidió utilizar el comodín y salvarla.

Precisamente antes de bailar, la participante de Reyes del Show tuvo un enfrentamiento con Vania Bludau. Según Karen Dejo, ella no había llegado a Reyes del Show para hacer reality, sino para competir. Por ese motivo, le pedía a la ex de Christian Domínguez que no hable de ella.

Reyes del Show: Vania Bludau

En El Reventonazo, la Chola Chabuca celebraba 10 años en TV. Por ese motivo, invitó a Gisela Valcárcel, Rebeca Escribens y Federico Salazar. La 'Señito' se reencontró con Teddy Guzmán.

En tanto, el programa Qué Tal Sorpresa tuvo la presencia de Miguelito Barraza para poner la cuota de humor. Además, 'Careca' estuvo en el programa para compartir la estrategia que utilizará para asegurar el pase de Perú al Mundial Rusia 2018.

¿Qué programa lideró el rating? Según cifras publicadas, Reyes del Show ocupó el primer lugar de sintonía con 15.5 puntos en promedio. El espacio de baile lleva liderando desde que empezó la temporada.

