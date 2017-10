Este sábado se volvió a vivir una intensa lucha por liderar el horario. ¿Qué programa logró ocupar el primer lugar de sintonía? Aquí te contamos todo. Veamos paso a paso qué ofreció cada espacio en TV.

El Gran Show tuvo su quinta gala este sábado. Tres participantes estaban sentenciadas: Melissa Klug, Fernanda Kanno y Anahí De Cárdenas. Sin embargo, la votación se vio envuelta en polémica después de que Angie Jibaja acusara a la chalaca de 'comprar votos' en sus redes sociales.

Por ese motivo, Gisela Valcárcel y la producción del programa de El Gran Show decidió eliminar la votación hasta ese momento. Así, el público tenía los últimos 40 minutos del programa para poder elegir a su favorita.

Durante el programa, Gisela Valcárcel no perdió el tiempo y coqueteó con el padre de Emilio Jaime. El chico de Combate manifestó que su progenitor ya estaba divorciado de su mamá y estaba solterito.

FLAVIA LAOS PIDE PERDÓN

La actriz Flavia Laos estuvo en el programa El Reventonazo de la Chola para tener una entrevista a corazón abierto. La rubia ofreció disculpas aSheyla Rojas por la broma de 'carne fresca' y 'gallina vieja'.

"Soy una chica que tiene 20 años y no mido muy bien las cosas. Me equivoqué, fue un error. Era una broma que no debió ser pública. Yo creo que sí le podría pedir disculpas porque no me gustaría tener enfrentamientos con ella”, manifestó Flavia Laos en El Reventonazo.

¿Qué programa lideró el rating? El Gran Show se llevó el primer puesto de sintonía al obtener 15.5 puntos. En segundo lugar, El Reventonazo de la Chola alcanzó los 10.8 puntos de rating promedio. El tercer lugar fue obtenido por Mujeres Sin Filtro con 8.3 puntos.

CIFRAS DEL DOMINGO

En tanto, el domingo 1 de octubre quien estuvo en el primer lugar de la sintonía fue el dominical Cuarto Poder con 11.1. El programa Día D, con la entrevista a Beto Ortiz, llegó a los 10.6 puntos de rating. El programa Mi mamá cocina mejor que la tuya alcanzó el tercer lugar con 10.0 puntos.

