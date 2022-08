A 17 días del sensible fallecimiento de Diego Bertie, el cantante Raúl Romero le brindó un merecido homenaje al actor, durante el concierto que brindó el fin de semana en ‘Vibra Perú’, donde se animó a interpretar el tema ‘Qué difícil es amar’ ante más de 8 mil personas.

“Soy malo con las letras, hasta me cuesta recordar la de ‘Los patos y las patas, pero esto (interpretar la canción ‘Qué difícil es amar’) ha sido un homenaje mío (para Diego), tal como cualquiera de ustedes lo haría cuando entra a YouTube, escucha una canción de él o ve una escena de sus tantas obras o novelas. Quienes hemos conocido a Diego… yo lo hice muy poco, no fui una persona muy cercana a él, pero mi impresión es que era un buen tiempo. Tú te das cuenta cuando alguien es buen tipo, eso es lo que él reflejaba, las personas que fueron cercanas a él lo comentan, lo dicen y lo saben”, precisó Romero.

Asimismo, resaltó que lamentó mucho el fallecimiento del actor, sin embargo, añadió que no es la persona indicada para cuestionar los motivos de su muerte.

“Él ya no está entre nosotros, quizá está de otra manera. Me reservo mi pensamiento y vuelvo a decirles que me siento incapaz de adentrarme en las circunstancias, que hacen que alguien tome una decisión así, pero se respeta y se lamenta. Bueno, el show tiene que continuar...”, pronunció Romero sobre el escenario.

A su vez, Romero hizo cantar, bailar y gozar a más de 8 mil personas en el concierto de 'Vibra Perú', donde también se presentaron 'Hermanos Yaipen', Daniela Darcourt, Eva Ayllón, Mauricio Mesones, 'Armonía 10′, entre otras agrupaciones más.









Raúl, ¿Evalúas grabar un tema de Diego?

No voy a decir eso ahora ni lo voy a comentar ni tampoco prometer, pero hay una canción de él que es una de mis favoritas del mundo. Siempre que estoy en una fiesta, matrimonio, celebración, cumpleaños o cuando el DJ está más libre… le pido ‘Qué difícil es amar’, que es la canción que me encanta.

Han pasado 17 días del fallecimiento de Diego y la gente sigue llegando a su casa para dejarles muestras de cariño… ¿Qué te parece?

El impacto ha sido inmenso. No quiero sondear ni preguntarme cosas, pero es una pena porque era un gran tipo. Las personas que lo conocieron más hablaban tan lindo de él, se conoce cuando es una buena persona, es una pena.

