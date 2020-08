“¡Qué mier... has hecho, Andrea! ¡Qué mier... has hecho”, fue el reclamo que la mamá de Sebastián Lizarzaburu le hizo a Andrea Miranda , quien se encontraba con Ray Sandoval en el momento que ocurrió el violento choque de la camioneta y su posterior fuga hasta ser detenido por la policía en la avenida Canevaro, en Lince.

En un video que fue publicado en Twitter se puede ver el momento de la intervención de Ray Sandoval y el reclamo eufórico de los familiares de Lizarzaburu, al punto que casi llega a los golpes . El jugador de Sporting Cristal hasta tuvo que ser reducido por la policía ante su reacción violenta durante la detención.

Es en ese momento que Andrea Miranda es encarada por la mamá de Sebastián Lizarzaburu, quien le reclama por qué le destrozaron la luna de la camioneta. “Qué mier... hiciste chica”, le dice la señora a lo que la modelo le pide que se calme para que le explique la situación.

“Andrea, me has reventado la luna del auto. Mira lo que has hecho”, sigue reclamando la mamá del chico reality.

Otro familiar de Sebastián también empieza a reclamarle y hasta le saca en cara que en su casa le han dado de comer. “Yo te di mi casa, comida, estadía, cama. Le voy a decir a Sebastián y te vas a quedar sin plata”.

Ante los reclamos, Andrea Miranda solo optó por el silencio y luego trató de explicar lo ocurrido a su ex suegra.

LA FURIA DE SEBASTIÁN LIZARZABURU

Tras conocer el accidente que pudo causar una tragedia en su familia, Sebastián Lizarzaburu llegó hasta la comisaría de Lince donde insultó al futbolista Ray Sandoval . “Malcriado, patán, idiota, borracho y sobre todo cero profesional”, aseveró. “Borracho todavía, ahí está la promesa del fútbol peruano”, manifestó, además, en su Instagram.

Posteriormente, usó sus redes sociales para indicar que poco a nada le interesa la vida de Sandoval y Miranda, pero dejó un mensaje. “A mí la verdad me importa menos uno la vida de ellos dos, pero me da pena y miedo a qué punto puede llegar la locura y enfermedad”, sentenció el exnovio de Andrea San Martín.

RAY SANDOVAL Y SU ROMANCE CON ANDREA MIRANDA

Ray Sandoval, quien ha hecho oficial, desde su cuenta de Instagram, su nueva relación sentimental con la modelo Andrea Miranda , exparticipante de ‘EEG’

La última relación que Ray Sandoval habría hecho pública en redes sociales habría sido con Shirley Arica, relación que terminó antes de su regreso a Lima para fichar con Sporting Cristal. Luego la pandemia de coronavirus detuvo la pelotita pero no los sentimientos del jugador al punto de oficializar su romance con la bella modelo peruana.

“Te adoro mi amor” fue el mensaje del jugador bajopontino en su cuenta de instagram acompañado por una foto de la pareja y además de emoticones románticos.