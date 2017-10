Rebeca Escribens le dedicó canción a Federico Salazar, pero nunca esperó que él le diga esto [VIDEO]

¡Se desató la locura! Rebeca Escribens sorprende cada día más con sus divertidas ocurrencias durante el segmento de América Espectáculos. La conductora decidió esta vez dedicarle una canción a su compañero, Federico Salazar.

Todo sucedió cuando se puso como música de fondo 'Fíjate en tu secretaria' de Daniela Romo. Rebeca Escribens mostró su emoción al escuchar esta canción y, junto a Verónica Linares, no se le ocurrió mejor forma que interpretar a la secretaria enamorada de su jefe.

Por eso, Verónica Linares le quitó los lentes a Federico Salazar para que Rebeca Escribens actúe como una secretaria. El conductor apenas podía ver a su compañera, quien cantaba y se reía. Sin embargo, lo más gracioso vino después.

Rebeca Escribens y Federico Salazar

Una vez que Rebeca Escribens le devuelve sus lentes a Federico Salazar, le comenta que apenas pudo ver por la medida oftalmológica que tiene. "Yo no vi nada con sus lentes. Fede, ¿cuánto tienes? ¿8.5 en cada ojo?", dijo la conductora.

Ante esta pregunta, Federico Salazar no dudó en gastarle una broma a Rebeca Escribens, dejando a todo el set sorprendido. "Pregúntame cuánto tengo en otro lado", dijo el conductor. Verónica Linares no pudo evitar reír con la ocurrencia de su compañero.

Ante esta respuesta, Rebeca Escribens prefirió no enterarse de la medida de Federico Salazar y solo atinó a decirle que la única que sabe eso es su esposa, Katia Condos. "No, jamás, no me respondas. No quiero saber. Eso lo sabe tu mujer"

