La cantante de salsa Brunella Torpoco sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro de los escenarios tras ser víctima de amenazas contra ella y su familia por parte de extorsionadores. Rebeca Escribens le envió su apoyo a la joven artista tras su revelación.

En la reciente emisión de América Espectáculos, la presentadora de televisión se mostró afectada por las amenazas que ha recibido la joven salsera. Además, señaló que espera que solo sea un retiro temporal.

“Espero que este retiro sea momentáneo por el bien de tu sueño, de tu familia y de ti misma. Que las cosas se calmen. No sabemos que está pasando detrás de todo esto, pero te deseamos muchísima suerte. Que Dios y la virgen siempre te cuiden a ti y a tu familia”, manifestó Escribens.

Como se sabe, Brunella Torpoco anunció su retiro de los escenarios. La salsera peruana recurrió a sus redes sociales para emitir un comunicado y explicar los motivos que “truncaron su sueño”.

“Gracias infinitas a toda la gente que me apoyó en este corto tiempo que he estado en los escenarios. He tomado la triste decisión de alejarme de la música por la seguridad de mi familia y mi tranquilidad”, explicó Torpoco.

“Solo terminaré con los contratos que ya tengo, no puedo quedar mal con los trabajos pendientes. Ya no me llamen para trabajos por favor. Esta vez la delincuencia y la inseguridad que pasa mi Callao truncó mis sueños”, añadió.

