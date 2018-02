Rebeca Escribens: "Mi marido no es mi dueño, es mi compañero de vida"

Los ojos se han hecho para mirar y la belleza se admira”, dijo la irreverente conductora Rebeca Escribens, quien en más de una ocasión ha piropeado a sus invitados en ‘Mujeres sin filtro’, poniéndolos en aprietos.



Además, Rebeca Escribens aseguró que su esposo, un reconocido abogado, no se pone celoso.



“Mi marido no es mi dueño, es mi compañero de vida y él se ríe con mis locuras. Somos personas de mundos distintos y estamos juntos para complementar nuestras vidas, no nos juzgamos, nos contamos las cosas a diario y para mí eso es la felicidad total, el amor sano que te deja volar. ¿Por qué se tendría que poner celoso? El ojo está hecho para mirar y la belleza se admira”, dijo Rebeca Escribens, quien regresa, al lado de sus compañeras Katia Condos, Gianella Neyra y Almendra Gomelsky, con el programa desde este sábado a las 11 de la noche, por América Televisión.



Al respecto, dijo que le gustaría tener a su pareja en el set del programa. “Por supuesto, pero es un abogado serio. Es lo único serio que tengo en la vida, para qué lo voy a meter, ja, ja, ja”, puntualizó Rebeca Escribens.



A su vez, su compañera Gianella Neyra contó que está emocionada con la nueva temporada. “Será un regreso con muchas novedades, estoy segura de que el público se volverá a enganchar con nosotras”, detalló la actriz.



A su vez, descartó que vaya a actuar en la telenovela ‘Torbellino, 20 años después’.



(J.V.)

Rebeca Escribens y su Scooby Doo PaPa