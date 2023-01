La actriz y presentadora de televisión, Rebeca Escribens, contó que dentro de poco iniciará las grabaciones de ‘Mujeres de la PM’, espacio que conducirá, vía ‘América Televisión’, con Katia Condos, Almendra Gomelsky y posiblemente Gianella Neyra, tras su salida de Latina.

“He tenido unas deliciosas vacaciones al lado de mi familia, pero ahora feliz de regresar a ‘América espectáculos’ y agradecida con el respaldo del público. Sin ellos, estaría en mi casa o quizá trabajando en otra cosa. La gente me hace llegar su cariño y he tomado conciencia de eso. Se vienen novedades en el programa y ya lo verán en el transcurso de la semana. Se vienen cosas bonitas”, expresó Escribens.

Veo que te diviertes mucho en la conducción y contagias esa alegría a través de la pantalla... ¿Es tu mejor terapia?

Me divierto demasiado, no sé si vengo a trabajar o a qué (risas). Tengo que cuidar un poco mi comportamiento y boca porque llego a un lugar donde todos somos amigos. A veces, pierdo la perspectiva, noción y me olvido de que hay una cámara adelante. A veces, digo cosas de las cuales me arrepiento o avergüenzo. Sin embargo, siempre he dicho que mi lugar de trabajo es un regalo que la vida me ha dado, es terapéutico, salgo renovada, tal como en el gimnasio.

Valeria Piazza te estuvo reemplazando durante tus vacaciones en ‘América espectáculos’... ¿Cómo la viste en la conducción?

Aquí no hay reemplazo de ningún tipo, todos somos aves de paso. Hoy puedo estar y mañana no, así de simple. Somos conductoras de ‘América espectáculos’. Es cierto que tengo mucho más tiempo en el espacio, pero Valeria (Piazza), Natalie (Vértiz) y Jazmín (Pinedo) son conductoras también y merecen respeto, al igual que el apoyo del público. ‘América espectáculos’ no me pertenece. Es mi trabajo, es el lugar donde ocupo en este momento, pero mañana no se sabe. Así como estoy yo, mañana puede estar Valeria o mis otras compañeras.

Por cierto, debes estar calentando motores para el estreno de ‘Mujeres de la PM’...

Sí. A fin de mes empiezan las grabaciones, es algo que me tiene bastante nerviosa, pero a la vez contenta porque trabajar con ellas (Katia y Almendra) es otra terapia. Más regalada por Dios y la vida no puedo estar.

Gianella Neyra ya no es parte de Latina y podría sumarse a la conducción de ‘Mujeres de la PM’ para completar el cuarteto...

Hay tres conductoras hasta el momento, así que estén atentos porque podría ser Gianella u otra persona (la cuarta conductora).