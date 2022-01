La conductora de televisión Rebeca Escribens aprovechó unos minutos de su programa “+ Espectáculos” para referirse al polémico enfrentamiento entre Karla Tarazona y su expareja, el cantante de cumbia Leonard León.

La presentadora de TV se mostró descontenta con la situación que atraviesa la expareja, que recientemente ha sido protagonista de duros intercambios a través de sus redes sociales.

“¡Ay, Dios mío! No entienden, yo por más que sugiero y aconsejo no me hacen caso. O sea, no me han pedido mi opinión, pero igual yo la doy con todo respeto. Hablo precisamente del caso de Karla Tarazona y Leonard León. La cosa tiene para rato”, señaló Escribens antes de presentar un informe.

“No te digo que esto tiene para rato, todo lo hacen público. Dios los cría y ellos se juntan, esperemos que todo se solucione, ya hablando en serio, por el bien de los niños que casi son adolescentes y de seguro tienen acceso a redes sociales. Chicos, cuidado con eso, con su cabecita y la salud mental, eso es súper importante”, añadió Rebeca.

Rebeca Escribens sobre Leonard León

Como se sabe, Karla Tarazona utilizó sus redes sociales para acusar a Leonard León de darle un celular dañado a su hijo. La respuesta del cantante no se hizo esperar y respondió con todo, incluso mandó a “acabar la secundaria” a la madre de sus hijos.

“¿Por qué no vas y terminas el quinto año o te preocupas en seguir una carrera de estudios en vez de optar por lo más fácil, utilizarme a mis hijos y a mí para que figures?”, escribió el cumbiambero.

Tras este enfrentamiento, el esposo de Karla Tarazona, Rafael Fernández, no dudó en salir al frente para defender a su pareja, e indicar que es una muy buena emprendedora, a pesar de no haber estudiado.

VIDEO RECOMENDADO

Karla Tarazona envía indirecta a Leonard León