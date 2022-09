Faltan un par de días para el matrimonio de Ethel Pozo y Julián Alexander, por lo que sus invitados se van preparando para asistir con sus mejores atuendos; sin embargo, hay algunos personajes conocidos que no formarán parte de la ceremonia, tal es el caso de la conductora Rebeca Escribens.

En la reciente emisión del programa América Espectáculos, Rebeca Escribens fue consultada por si estará en la boda de la presentadora de “América Hoy” y respondió con una broma.

“¿Tú vas a ir?”, se oye que le pregunta su productor. “Yo voy a ir, voy a ir... Yo no voy a ir. Ethel, deja de llorar, ya me das cólera, ya deja de llorar. Por eso no me has invitado”, respondió Escribens.

“Ethel ya se acostumbró a las bromas pesadas y todo, tú disfruta. Hoy creo que no va a estar (en ‘América Hoy’), ya tiene que estar al pendiente de su boda. Un beso Ethel Pozo, para ti, con todo mi cariño”, añadió la presentadora de TV.

Rebeca Escribens envía mensaje a Ethel Pozo

Como se sabe, Ethel Pozo anunció el miércoles 7 de septiembre que se ausentará algunos días del programa “América Hoy” para ultimar los detalles de su matrimonio con el hermano de Michelle Alexander.

Ethel Pozo y Julián Alexander se casarán el próximo sábado 10 de septiembre en una ceremonia privada a la que asistirán familiares y amigos cercanos de la pareja.

VIDEO RECOMENDADO

Rebeca Escribens expresa su sentir tras no ser invitada a boda de Ethel Pozo

Rebeca Escribens expresa su sentir tras no ser invitada a boda de Ethel Pozo