“La reina del sur 2”: ¿Qué fue lo más difícil de grabar para Kate del Castillo?

“La reina del sur 2” tuvo una semana de estreno muy exitoso, desde el primer capítulo logró cautivar a los televidentes con sus infartantes escenas y sin duda la alta adrenalina que tienen cada uno de ellos y está claro que no todo sería gracias al excelente talento de Kate del castillo que una vez más se puso en los zapatos de Teresa Mendoza, pero no todo fue felicidad, ya que existe una escena que fue muy difícil de grabar para la mexicana.

La actriz de 46 años dio una entrevista sobre el estreno de la segunda temporada de “La reina del sur” e hizo diferencias entre grabar la primera parte y la segunda.



“En la primera, como éramos pobres no teníamos mucho, las circunstancias eran otras. A veces no teníamos ni donde cambiarnos, teníamos que ir a pedir y a tocar en casas, tocar en locales para que nos prestaran los baños para cambiarnos. Se trabajaba todavía más horas que en esta segunda, pero acá, pues bueno, acá hay mucha más acción”, comentó Kate del Castillo.



Pero qué fue lo más difícil que tuvo que grabar Kate del Castillo en esta segunda temporada y sin duda le causó muchos problemas. En esta nota te lo contaremos.



¿QUÉ FUE LO MÁS DIFÍCIL PARA KATE DEL CASTILLO?

Kate del Castillo se está luciendo en esta segunda temporada de “La reina del sur 2”. En esta nueva entrega Teresa Mendoza tendrá que salvar a su hija Sofia que fue secuestrada por Epifanio Vargas y le exige regresar al mundo del narcotráfico para que lo ayude a llegar al sillón presidencial.



Pero en medio de todas las escenas de acción que hace la actriz mexicana, existe una que ha sido la más difícil para Kate del Castillo.



“A mí de las que más trabajo me costaron, fue una donde me cuelgan como cerdo y la pasé ¡muy mal! No nada más porque era incómoda la posición donde me tienen colgada, sino que todo el lugar era un lugar donde tenían carne de cerdo, que olía espantoso, y luego me dejaron caer con unos cerdos de verdad y lleno de vísceras, y fue ¡asqueroso!”.