Este sábado 28 de agosto se dispurará la gran final de Reinas del Show. Jazmín Pinedo, Korina Rivadeneira, Milena Zárate, Carla ‘Cotito’ Rueda y Leslie Moscoso son las concursantes que pelearán por la copa, aunque muchos se preguntan si Allison Pastor regresará al reality tras su abrupta renuncia el fin de semana pasado.

La esposa de Erick Elera dejó sorprendidos a los fans del programa de Gisela Valcárcel al anunciar EN VIVO que debaja la competencia, luego de manterner un tenso intercambio de palabras con la popular Señito.

Todo comenzó cuando Allison Pastor no recibió bien las críticas del jurado y aseguró que la música y coreografía no dependían de ella, sino de la producción del programa. En ese momento, la conductora le recordó que ella estaba incómoda desde el inicio del reality y le preguntó por qué no había renunciado antes.

La bailarina contestó que no dejó la competencia la primera vez porque llegó a un acuerdo con la producción. “Qué pena”, dijo Gisela destando una ola de críticas en las redes. Fue en ese momento que Allison anunció en vivo que daba un paso al costado.

¿ALLISON PASTOR ESTARÁ EN LA FINAL DE REINAS DEL SHOW?

Aunque Allison Pastor ha evitado pronunciarse oficialmente tras su renuncia, el pasado martes un reportero de Amor y Fuego la interceptó en la calle y recogió sus declaraciones.

“Lo único que te puedo decir es que me siento feliz, me siento tranquila, bien conmigo y nada, feliz de llegar a casa y tener a alguien que me apoye”, indicó cuando el periodista le preguntó si se había sentido humillada por Gisela Valcárcel.

“No voy a hablar del tema, no quiero hablar más del tema, creo que vieron, yo no pienso hablar más y nada simplemente seguir con mi vida, nada más”, agregó, dejando en claro que no volvería a Reinas del Show.

Por su parte su esposo, Erick Elera, también fue consultado por Amor y Fuego por si regresaría al reality de baile. “Este... mira... no creo ¿no?”, contestó el artista.“Pucha, a nosotros no nos gusta entrar en dimes y diretes”, agregó.

LESLIE MOSCOSO OCUPA SU LUGAR

El pasado sábado, tras la renuncia de Allison Pastor, Gisela Valcárcel indicó que la final de Reinas del Show estaba pensada para cinco competidoras, por lo que anunció que Leslie Moscoso volvía al reality.

A pesar de ello, la popular Señito aseguró que las puertas del programa aún estaban abiertas para la esposa de Erick Elera, dejando abierta la posibilidad que regrese.